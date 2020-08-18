Apple'dan yeni Epic Games hamlesi (Fortnite’ı App Store’dan kaldırmıştı)

Fortnite'ı uygulama mağazası App Store'dan kaldıran Apple ile Epic Games oyunları arasındaki dijital bağ kopmak üzere.



ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın geliştiricilerden yüzde 30 oranında komisyon ücreti alma politikası üzerine patlak veren kriz yeni bir boyut kazandı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Apple Epic Games’e ait olan tüm oyunlara ambargo uygulamaya hazırlanıyor.



Aynı haberlere göre, Epic games Apple’ın koyduğu kurallara uymaya yanaşmazsa teknoloji şirketi Epic Games'i geliştiriciler için hazırladığı bütün platformlardan engelleyecek.



APPLE FORTNITE GERİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Epic Games, geride bıraktığımız hafta yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı.



Şirket bu hamle ile Apple'ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı.



Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.



Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple'a karşı dava açmıştı.