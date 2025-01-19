Apple'den TikTok hamlesi: İşte kaldırılan uygulamaların listesi

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı.



ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız." şeklinde bir mesajla karşılaştı.

İŞTE YASAKLANAN UYGULAMALAR



Karar nedeniyle Apple ve Google'ın TikTok ve diğer uygulamaları mağazalarından kaldırmaya başladı. Yasaya uymayan şirketlere para cezası ile karşı karşıya kalacak.



Apple, erişim yasağından etkilenen uygulamaların listesini yayınladı. Listede Tiktok'un ana şirketi ByteDance ile ilişkili diğer uygulamaların yer alması dikkat çekti.

ABD'YE GİREN KULLANAMAYACAK



Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarafından App Store'dan indirilemeyeceği ya da güncellenemeyeceği belirtildi.



Ayrıca ABD'yi ziyaret eden veya App Store'u ABD dışı bir bölgeye ayarlayan kişilere de erişim yasağı getirildiği belirtildi.



İşte Apple'ın kaldırdığı uygulamaların listesi:



