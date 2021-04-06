Apple'ın CEO'su Cook'tan önemli açıklamalar

Az sayıda röportaj veren ve çoğunlukla Apple’ın yıllık etkinliklerinde sahneye çıkan Apple CEO’su Tim Cook katıldığı bir podcastte birden çok alanda açıklamalarda bulundu.



"Telefondan bankacılık yapıyoruz, sağlık verilerimizi telefondan kontrol ediyoruz, seçimlerde de telefonlarımızdan oy kullanabiliriz" diyen Tim Cook, 60 yaşında olduğunu ve gelecek 10 yılda bu görevde kalacağını düşünmediğini de ifade etti.



Elon Musk hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Tim Cook, Apple’ın elektrikli insansız otomobil projesi hakkında da ipucu paylaştı.



CEO Cook, “Bana soracak olursanız insansız otomobil bir robot oluyor. İnsansız teknolojilerle yapabilecek çok şeyiniz var. Apple’ın da neler yapacağını göreceğiz” dedi.



Apple’ın bu şekilde otomobil alanına girmesi durumunda rakiplerinden biri de Tesla olacak. Tesla’nın patronu Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada Tesla’yı Apple’a satabilmek için randevu istediğini ifade etmişti.



Tesla ve Elon Musk hakkında da konuşan Cook, “Elon ile hiç görüşmedim. Ancak O’na ve oluşturduğu şirkete çok büyük bir saygım var. Uzun bir zamandır bu alanın lideri oldular” ifadelerini kullandı.

APPLE AR TEKNOLOJİSİ

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın artırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. CEO Cook, AR teknolojisinin şirketin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

iOS 14.5

Apple'ın yaz aylarında iOS 15 sistemlerini tanıtması bekleniyor. Tim Cook nisan ayının sonuna kadar ise iOS 14.5 sürümünün kullanıma açılacağını aktardı.