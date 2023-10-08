Apple'ın değerlendirme notu düşürüldü: "Satışlarda düşüş yaşanabilir"

KeyBanc Capital Markets, Apple'ın özellikle ABD'de satışlarını artırmakta zorlanacağına inandığı için şirketin değerlendirme notunu düşürdü.

iPhone 15 lansmanı öncesinde, yatırım şirketlerinin beklentileri düşüktü ve JP Morgan Apple hisse senedi hedefini 235 dolardan 230 dolara düşürmüştü.

SATIŞ BÜYÜMESİ YAVAŞLAYABİLİR-

KeyBanc Capital Markets tarafından yapılan bir değerlendirmede ise iPhone üreticisi Apple'ın hisselerinin tüm zamanların en yüksek değerlendirme seviyelerine yakın işlem gördüğü, ancak satış büyümesinin yavaşlayabileceği belirtildi.

Analist Brandon Nispel, "ABD satışlarının muhtemelen zorlanacağını" belirterek, iPhone için zorlu bir yükseltme döngüsüne ve tüketici harcamalarının azalmasına işaret etti.

Analist Brandon Nispel, "ABD'de 2023'ün dördüncü çeyreğinde üst üste dördüncü düşüşünü yaşamasını ve bunun çeşitli nedenlerle F124'e taşınmasını bekliyoruz. Ayrıca marjların önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yavaş bir hızda iyileşmesini bekliyoruz." dedi.

KeyBanc ayrıca, ABD'li operatörlerin daha pahalı iPhone 15 Pro modellerini satması nedeniyle tüm zamanların en düşük telefon satış oranlarının görüleceğini söyledi.

APPLE SATIŞLARIN ARTACAĞI DÜŞÜNCESİNDE



Apple ise iPhone gelirinin 2023'ün tamamında yüzde 2,2 düşeceğini, ancak 2024'te yüzde 2,1 artacağını düşünüyor.



KeyBanc ayrıca Apple'ın 2024 mali yılı için gelir artışının yüzde 3,5 olmasını bekliyor.