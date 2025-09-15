Apple'ın iOS 26'yla getirdiği 15 gizli özellik

Apple her yıl yeni iOS güncellemesiyle öne çıkan bir ya da iki büyük yenilik sunuyor.

Bugün, 15 Eylül’de yayınlanan iOS 26’da da odak noktası, “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım dili.

Ayrıca çeviri, özetleme ve özel emoji oluşturma gibi işlevleri destekleyen yapay zeka hizmeti Apple Intelligence'ın yenilikleri de öne çıkıyor.

Ancak bir de Apple’ın sahnede fazla üzerinde durmadığı, daha küçük ama günlük kullanımı doğrudan etkileyen yenilikler var. Üstelik CNET'in haberine göre bu sessiz güncellemeler, iPhone deneyimini daha kişisel, daha hızlı ve daha verimli hale getirme potansiyeline sahip.

1. ALARM ERTELEME SÜRESİ

Yıllardır iPhone’daki erteleme süresi varsayılan olarak 9 dakikaydı. Bu, analog çalar saatlerden miras kalan bir gelenekti. Artık iOS 26 ile bu sınırlama kalkıyor ve alarmın erteleme süresini 1 ile 15 dakika arasında kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

2. KENDİ ZİL SESİNİZİ OLUŞTURMA

Daha önce yalnızca GarageBand gibi uygulamalarla yapılabilen özel zil sesi oluşturma özelliği artık doğrudan iPhone’da kullanılabiliyor.

Dosyalar veya Sesli Notlar üzerinden kısa bir ses dosyasını seçip “Zil Sesi olarak kullan” diyerek sisteme eklemek mümkün.

3. HARİTALAR OTOMATİK KAYDETME

Haritalar uygulaması artık ziyaret edilen yerleri otomatik kaydediyor.

Böylece tatilde gittiğiniz bir restoranı ya da hafta sonu yaptığınız rotayı kolayca hatırlayabiliyorsunuz. Bu bilgiler yalnızca cihazda tutuluyor ve tamamen size özel kalıyor.

4. ADAPTİF GÜÇ MODU

iPhone’u şarja taktığınızda kilit ekranında artık pilin yüzde 80’e veya yüzde 100’e ne kadar sürede ulaşacağı yazıyor. Ayrıca yeni Adaptif Güç Modu, telefonun performansını ve arka plan işlemlerini anlık olarak duruma göre ayarlıyor.

5. FOTOĞRAFLARDA 3D SAHNELER

Fotoğraflar uygulamasındaki “Spatial Scenes” özelliği, kareleri 3D benzeri bir etkiye dönüştürüyor. Telefonu hareket ettirerek sahneyi derinlik hissiyle keşfetmek mümkün oluyor.

6. EKRAN GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY ZEKA

Ekran görüntüsü aldığınızda yapay zeka desteği devreye giriyor.

Görsellerdeki tarihleri takvime ekleme, ürünleri alışverişte bulma gibi seçenekler anında sunuluyor. Ayrıca ekran görüntüleri doğrudan ChatGPT’ye ya da Google Görsel Arama’ya gönderilebiliyor.

7. ŞARKI SÖZÜ ÇEVİRİSİ

Apple Music artık şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Yabancı dildeki bir parçanın anlamı, müzikle eş zamanlı olarak ekranda görüntüleniyor.

8. CANLI ARAMA FİLTRESİ

Telefon uygulamasına gelen arama filtresi özelliği sayesinde tanımadığınız numaralardan gelen çağrılar, ekranda anlık yazılı dökümle görüntülenebiliyor. Böylece aramayı açmadan önce kimin aradığını ve neden aradığını görebiliyorsunuz.

9. KULAKLIKLA FOTOĞRAF ÇEKME

AirPods artık kamera için uzaktan kumanda görevi görebiliyor. Kamera açıkken AirPods’a iki kez dokunarak fotoğraf çekmek mümkün.

10. PDF DÜZENLEME

macOS’ten tanıdık “Preview” uygulaması iPhone’a geliyor. PDF’ler üzerinde not alma, imza atma ya da sayfaları yeniden düzenleme gibi işlemler artık üçüncü taraf uygulamalar gerektirmeden yapılabiliyor.

11. ORTADAN KAYDIRMA

Artık yalnızca ekranın kenarından değil, ortasından da kaydırarak geri gidebiliyorsunuz. Bu özellik Safari, Mail ve Ayarlar gibi birçok uygulamada çalışıyor.

12. İNTERNETSİZ HAVA DURUMU

Hava Durumu uygulaması, internet bağlantısı olmasa bile uydu üzerinden temel tahminleri gösterebiliyor. Sıcaklık, yağış ihtimali ve uyarılar görüntülenebiliyor.

13. LENS TEMİZLEME UYARISI

Kamera uygulaması, lensin kirli veya buğulu olduğunu algıladığında kullanıcıyı uyarıyor. Böylece bulanık fotoğrafların önüne geçiliyor.

14. HDR EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

iOS 26 ile ekran görüntüleri artık HDR kalitesinde kaydediliyor. Görseller, ekranda görülen parlaklık ve kontrastı daha doğru şekilde yansıtıyor.

15. METİN SEÇİMİ

Artık uzun bir mesajın tamamını değil, yalnızca istediğiniz kısmını seçip kopyalayabiliyorsunuz. Ayrıca sohbetlere özel arka plan ekleyerek konuşmaları kişiselleştirmek mümkün hale geliyor.