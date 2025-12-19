Apple'ın katlanabilir iPhone'u çok yakında tanıtılabilir

“iPhone Fold” olarak anılan modelin, sınırlı üretim nedeniyle raflara yaygın biçimde ancak 2027’de ulaşması bekleniyor.



Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, katlanabilir iPhone’un geliştirme süreci şirketin ilk planlarının gerisinde kaldı. Buna rağmen Apple’ın cihazı 2026’nın ikinci yarısında, büyük olasılıkla iPhone 18 serisiyle birlikte eylül ayındaki tanıtım etkinliğinde duyurması bekleniyor. Asıl sorun ise üretim tarafında yaşanıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ NE ZAMAN RAHATLAYACAK?

Katlanabilir telefonların esnek ekranları ve karmaşık menteşe sistemleri, üretimi son derece zorlaştırıyor. Kuo, Apple’ın özellikle üretim verimliliğinde erken aşamada sıkıntılar yaşayabileceğini, bunun da lansman sonrası aylarda çok sınırlı stok anlamına geldiğini belirtiyor. Tedarik zincirinin ancak 2027’de rahatlaması öngörülüyor.

Bu durum, 2017’de iPhone X’in piyasaya çıkışını hatırlatıyor. Büyük tasarım değişikliğiyle dikkat çeken iPhone X, üretim darboğazları nedeniyle uzun süre bulunması zor bir model olmuştu. Benzer bir senaryoda, iPhone Fold’un da ilk dönemde “nadir bulunan” bir cihaz hâline gelmesi bekleniyor.

“KİTAP TARZI TASARIM”

Sızıntılara göre Apple, Samsung Galaxy Z Fold’a benzer “kitap tarzı” bir tasarım tercih edecek. Cihazda 5,25 inçlik dış ekran ve 7,8 inçlik geniş bir iç ekran bulunacağı, böylece Apple’ın hem en küçük hem de en büyük iPhone ekranlarını tek cihazda sunacağı konuşuluyor. Ekran altı kamera teknolojisi ve yerden tasarruf için Face ID yerine yan tarafta Touch ID’ye dönüş de ihtimaller arasında.



Performans tarafında ise yeni nesil A20 Pro işlemcinin kullanılması bekleniyor. Fiyat konusunda tahminler oldukça yüksek: Yaklaşık 2 bin 400 dolar seviyesinde olması beklenen iPhone Fold, Samsung’un katlanabilir modellerinden bile daha pahalı olabilir. Bu da cihazı ilk aşamada geniş kitlelere değil, daha çok “vitrin ürünü” konumuna yerleştiriyor.