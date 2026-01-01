Apple'ın kulaklık patenti başvurusu sosyal medyayı karıştırdı. "Zihin okuma ve kontrolü" iddiası

Teknoloji devi Apple'ın patent başvurularından biri, son haftalarda sosyal medyada bir dizi çarpıcı iddianın konusu.

Bu iddialara göre "US20230225659A1" numaralı patent başvurusu, Apple’ın kablosuz kulaklıklar aracılığıyla kullanıcıların beyin dalgalarını okuyabileceği, kaydedebileceği ve yönlendirebileceği anlamına geliyor.

Bazı yorumlarda bu teknolojinin “küresel zihin kontrolü” için kullanılabileceği iddia ediliyor.

Peki iddiaların ne kadarı doğru?

PATENT BAŞVURUSU GERÇEK

Google'ın başvuruları listelediği "Patents" sitesinde gerçekten de Apple'a ait US20230225659A1 numaralı bir başvuru var. Bu patent, özellikle kulak içi kulaklıklara (AirPods gibi) yerleştirilecek sensörlerle ilgili.

“Biosignal Sensing Device Using Dynamic Selection of Electrodes” (Elektrotların Dinamik Seçimi Aracılığıyla Biyosinyal Algılama Cihazı) adlı bir cihaz için alınan patent, kulaklıkların içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla çeşitli biyolojik sinyalleri ölçmeyi amaçlıyor.

Daha basitçe bu teknoloji sayesinde kulaklıklar, vücudun biyolojik sinyallerini ölçmek için farklı elektrot türlerini seçip aktifleştirebilir. Bu sinyaller arasında da EEG (beyin dalgaları), EKG (kalp sinyali), EMG (kas aktivitesi) gibi biyosinyaller yer alıyor.

Dosyada yer alan görsellerde, AirPod benzeri bir kulaklığın gövdesine ve kulak içine giren silikon kısma yerleştirilmiş nokta şeklinde çok sayıda elektrot görülüyor. Bu noktalar, deriyle temas ettiğinde vücuttaki mikro elektrik akımlarını okuyor.

BİYOSİNYAL ÖLÇÜMÜ NE İŞE YARAR?

EEG ölçümü beyindeki elektriksel aktivitenin izlenmesini, EMG kas hareketlerinin algılanmasını, EOG göz hareketlerinin takibini, EKG ise kalp sinyalleri ve atış hızının kaydedilmesini sağlıyor.

Bu veriler genellikle sağlık takibi (uyku kalitesi, stres seviyesi, felç riski veya nörolojik durumlar) ve daha gelişmiş kullanıcı arayüzleri (örneğin sadece bir kas hareketiyle şarkı değiştirmek) için tasarlanıyor.