Apple merakla beklenen iOS 26'yı açıkladı: Aramalara yapay zeka cevap verecek

Apple ve iOS ekosisteminin meraklıları için beklenen gün geldi. Apple’ın yıllık geliştirici konferansı WWDC 2025, 9 Haziran'da Türkiye saatiyle 20:00’de başladı.

Şirket, 2023'teki etkinlikte sanal gerçeklik gözlükleri VisionPro'yu ve 2022'de M2 serisi MacBook'ları duyurduğu için bu yılki etkinliğe yönelik beklentiler de büyüktü.



Ancak Apple 13 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte bu yıl iddialı cihaz ve donanımlardan ziyade yazılım alanına odaklanıyor.



Apple söz konusu konferansta yapay zeka alanındaki yeni gelişmelere de yer veriliyor, ancak Siri de dahil olmak üzere büyük yapay zeka adımlarının erteleneceği belirtildi. Bu da şirketin daha temkinli bir WWDC süreci geçireceğini düşündürdü.

Öte yandan merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 26'nın aramalardan mesajlaşmalara ve emojilere kadar bir dizi dikkat çekici yenilik getirdiği görülüyor.

İşte Apple'ın yeni duyuruları:



iOS YAZILIMLARININ ADI DEĞİŞİYOR



Apple'ın tüm yazılımlarının adını değiştireceği ve sürüm numaralarını kaldıracağı söyleniyordu. Beklenen resmen gerçekleşti.



CNBC'ye göre Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, WWDC’de yaptığı açıklamada, bu yazılım güncellemelerinin müşterilere sunulacağı yılı temsil etmesi için "iOS 26" ismini duyurdu.



Şirketin en son halka açık olarak yayınlanan iOS sürümü iOS 18.5’tu ve iOS 19 bekleniyordu. Son açıklamayla birlikte şirket iOS 18’den sonra iOS 19’u atlayıp doğrudan “iOS 26” adını kullanmaya başlıyor.

Benzer şekilde şirketin diğer donanımlarının işletim sistemlerinin adı da şu şekilde güncelleniyor: EatchOS 26, tvOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve iPadOS 26.

SPAM ARAMALARDA YENİ DÖNEM

Etkinlikte öncelikle, son dönemde giderek yaygınlaşan spam aramalara ve mesajlara yönelik dikkat çekici yeni özellikler duyuruldu.

Buna göre Apple, sesli mesaj tabanlı sistemini geliştirerek Çağrı Tarama özelliğini getiriyor. LifeHacker'ın aktarımına göre bu yapay zekalı özellik şu şekilde işleyecek: Bilinmeyen bir numaradan arama aldığınızda, iPhone'unuz arka planda aramayı yanıtlayacak ve arayanın ne söylediğini duyacak.

Eğer gerçekten yararlı bir şeyse ve spam değilse, iPhone'unuz çalacak ve arayanın ne söylediğinin bir dökümünü göreceksiniz. Ardından, dilerseniz aramayı yanıtlamayı seçebilirsiniz.

iMessage da ayrıca daha güçlü bir spam algılama özelliğine kavuşuyor. Bu yeni özellik sayesinde bilinmeyen göndericilerden gelen mesajlar özel yeni bir klasöre gönderilecek ve siz kabul edene kadar ana mesajlar listenize eklenmeyecek.

"SIVI CAM" SİSTEMİ



WWDC 25'in ilk gününde şirket, 2013′ten bu yana ilk yeni iPhone işletim sistemi tasarımını duyurdu.



Apple’ın arayüzlerden sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye, yeni işletim sisteminin Vision Pro’dan esinlendiğini söyledi. Şirket bu yeni görünüme “Sıvı Cam” (Liquid Glass) adını veriyor. “Solarium” diye de anılan bu arayüz kullanıcıya şeffaf bir cam hissi veriyor.