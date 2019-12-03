Apple’ın piyasa değeri belli oldu

Apple’ın piyasa değeri ülkedeki enerji sektörünün tamamından daha fazla hesaplandı.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın piyasa değeri açıklandı.

Financial Times’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz dönemde 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk teknoloji ve ABD’li şirket olan Apple’ın piyasa değeri 1.2 trilyon dolara yükseldi.

Apple bu sayede tek başına ABD’deki enerji sektöründen (S&P 500'deki enerji sektörü) daha fazla değere sahip oldu.

Aynı habere göre, ülkedeki enerji sektörünün toplam değeri 1.12 trilyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu rapora göre, petrol fiyatları, 2018'in son çeyreğindeki kayıptan bu yana bir düzelme sağlayamadı.

Apple, hisse fiyatlarında bu sene neredeyse yüzde 70'lik bir gelişme kaydetti. Geçtiğimiz ay Apple hisseleri 267.84 dolara ulaşmıştı.

Bu yıl iPhone satışlarında beklenen artışı gösteremeyen firma diğer alanlarda sağladığı gelir artılı nedeniyle büyümesini sürdürdü.

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