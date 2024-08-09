Apple'ın yapay zekası ücretli olabilir

Apple, yakında piyasaya süreceği yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ı bu yılın sonlarına doğru bazı cihazlarında kullanıma sunmayı planlıyor.



Haziran ayında duyurulan bu yapay zeka sistemi, Siri'ye yönelik geliştirmelerin yanı sıra otomatik e-posta ve görüntü oluşturma gibi özellikler vaat ediyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Bu özelliklerin kademeli olarak sunulacağı, Çin ve Avrupa gibi bölgelerin başlangıçta erişim alamayacağı kaydedildi.

"ABONELİK ÜCRETİ ALABİLİR"

CNBC'ye konuşan analistlere göre, Apple'ın daha gelişmiş uygulamalar için abonelik ücreti alabileceği öne sürüldü.

Counterpoint Research analistleri, yapay zekaya yapılan yatırımın maliyetli olduğunu ve Apple'ın bu masrafı kullanıcılarına yansıtacağını belirtti.

Analistler "Yazılım ve hizmetler, Apple'ın Apple One abonelik modeliyle bunu aktarmasını daha kazançlı hale getiriyor" dedi.

Aylık 19,95 dolar olan Apple One, kullanıcılara Apple Music dahil çeşitli Apple hizmetlerine erişim sağlıyor.

"10-20 DOLAR ARASI BİR ÜCRET TALEP EDEBİLİR"

Analistler, Apple'ın premium yapay zeka özellikleri için Apple One paketinin bir parçası olarak Apple Intelligence'a erişim adına 10 ila 20 dolar arasında bir ücret talep edebileceğini belirtti.