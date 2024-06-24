Apple'ın yapay zekasına yasa engeli: AB'deki kullanıcılar mahrum kalabilir

Apple, Haziran aynının ilk haftasında düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ile birlikte yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı.

DİJİTAL PİYASALAR YASASI'NA UYUM ENDİŞESİ

ABD'li teknoloji devinin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum konusundaki endişeler nedeniyle en büyük iOS 18 özelliklerinden bazılarını Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcılarına sunmayı beklettiği bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özelliklerinden AB'deki Apple kullanıcılarının mahrum kalabileceği öne sürüldü.

Özelliklerin DMA'yı nasıl ihlal edebileceği net değil, ancak teknolojiyi saklamak bölgedeki tüketicileri rahatsız edebilir bu da potansiyel olarak düzenleyiciler üzerinde baskı oluşturabilir.

"ÜRÜNLERİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEYE ZORLAYABİLECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"



Bir Apple sözcüsü, "DMA'nın birlikte çalışabilirlik gerekliliklerinin bizi, kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini riske atacak şekilde ürünlerimizin bütünlüğünden ödün vermeye zorlayabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

ABD'li teknoloji devi Eylül ayında iOS 18 işletim sistemiyle birlikte yeni iPhone modellerini tanıtacak.