Arakanlı Müslümanlar'dan Facebook'a 150 milyar dolarlık dava

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 12:10
Adını Meta olarak değiştiren Facebook'un başı beladan kurtulmuyor. Şirketin uzun yıllar benimsediği önce etkileşim politikasının ağır sonuçları olduğu ortaya çıkmıştı.
Şirketin raporları bile Facebook'un insanları kötü etkilediğini belgelemişti. Ancak Facebook yönetimi yüksek etkileşimin getirdiği yüksek gelirden vazgeçmek istememişti.
Son olarak Facebook'a açılan davalara bir yenisi eklendi. 2017 yılında Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da katliama uğramıştı. Yüzbinlerce Roginhya bölgesinden göç etmek zorunda kalmış, binlercesi ise öldürülmüştü.
Bu kayıtların hepsi Birleşmiş Milletler raporlarında bulunuyor. BM bir adım öteye giderek bizzat Facebook'u "yavaş ve etkisiz" olmakla itham etmişti. Myanmar'da başlayan bu katliam ordunun güçlenmesini sağlamıştı ve daha sonra ordu 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Reuters'da yer alan bilgilere göre davaya konu olan paylaşımlardan birinde, "Onlarla (Arakanlı Müslümanlar), Hitlerin Yahudilere yaptığı şekilde savaşmalıyız" ifadeleri kullanılıyor.
Facebook, 2018 yılında Rohingya'da yeterince çaba göstermediğini itiraf etmişti. Faceook'un Ürün Yöneticisi Tessa Lyons, ""Belli ülkelerde gerginliklere neden olabilecek ve fiziksel zarara yol açabilecek belirli türde bir bilgi kirliliği olduğunu belirledik. Yalnızca bu tür içeriği azaltmak değil; kaldırmak için de, daha geniş bir sorumluluğumuz var" ifadeleriyle bu paylaşımların kaldırılacağını söylemişti.
Bu karar fiziksel zarara yol olabilecek paylaşımlar için geçerli. Facebook yönetimi yalan haber ve dezenfermasyon için daha çok görünürlüğü azaltma yöntemini kullanıyor.