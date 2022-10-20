Arama sonuçlarını işgal etmişlerdi: Google'dan spam için güvenlik güncellemesi

Google, spam ile mücadeleyi hedefleyen bir algoritma güncellemesinin yayınlandığını açıkladı.



Ekim 2022 güncellemesinin tüm dillerde ve ülkelerde aktif hale gelmesi birkaç gün sürebilir.

Geçen yıl da benzer bir spam güncellemesi yayınlayan Google sahte sonuçlarla mücadelede zorlanıyor.

Dünyanın en çok kullanılan arama motorunda sorgu yapan kullanıcılar, bir süredir .pl, .nl, .it, .ch, .cz uzatılı internet siteleriyle karşılaşıyorlardı.

Oltalama yöntemini (Phishing scam) benimse﻿​miş bu siteler kullanıcıları kendi platformlarına çekip maddi zarara uğratıyordu. Bu siteler genellikle reklam, bahis ya da yetişkin içerikli sitelere yönlendirilmiş oluyor.

Google bu konuda kendini sürekli geliştirse de dolandırıcılar da yeni yöntemler bulma konusunda uzmanlaşmış durumda.



Bazı internet sitelerinin bu güncellemeyle trafik kaybedeceği düşünülüyor. Güncelleme sonrasında trafiklerin normale dönmesinin birkaç ay sürebileceği belirtildi.