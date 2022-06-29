Araştırma: En eski insan fosilleri tahminlerden 1 milyon yıl daha yaşlı

Johannesburg'daki "İnsanlığın Beşiği" olarak bilinen dünya mirası alanı Sterkfontein mağaralarında, çok sayıda fosil bulunmuştu.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bunların arasında 1947 yılında "Bayan Ples" yer alıyordu. Daha önceki ölçümlere göre, "Bayan Ples" ve diğer fosillerin 2,1 ila 2,6 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bunun kronolojik olarak böyle olmadığını ortaya koydu.



Son çalışmada kozmojenik nüklid tarihleme adı verilen yöntemi kullanan araştırmacılar, Bayan Ples ve yakınındaki fosillerin esasen 3,4 ila 3,7 yıllık olduğunu tespit etti.



Söz konusu bulguların insanlık tarihinin araştırılmasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.