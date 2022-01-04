Araştırma: Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi

IHU Mediterranean Infection Enstitüsü tarafından yayınlanan makalede, ülkenin güneyinde aynı bölgede yaşayan, Kamerun’dan dönen 12 hastanın PCR testlerinin incelendiği belirtildi.

Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlarda, tespit edilen varyantın 46 farklı mutasyona sahip olduğu açıklandı. Hastaların, Alpes-de-Haute-Provence ilindeki Forcalquier kasabasından oldukları belirtildi.

Makalede, “Mevcut genomların mutasyon modeli, önceki tanımımıza dayanarak “IHU” olarak adlandırdığımız yeni bir varyantı gösteriyor” denildi.



“VARYANT MUHTEMELEN KAMERUN KÖKENLİ”



Varyantların aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski ve buna bağlı endişe oluşturduğunun altı çizilen makalede, “Covid-19 varyantları, özellikle aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski açısından önemli bir virolojik, epidemiyolojik ve klinik endişe haline geldi. Burada, muhtemelen Kamerun kökenli yeni bir varyantın güneydoğu Fransa'da ortaya çıkışını ifade ediyoruz” denildi.