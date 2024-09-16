Araştırma: İnsan ve köpek göz göze gelince beyinleri senkronize oluyor

Yeni bir araştırmaya göre köpekler ve insanların beyin aktiviteleri, birbirlerinin gözlerine baktıklarında senkronize olabilir.

İnsanlar arasındaki sosyal etkileşimler sırasında, özellikle beynin ön lobundaki nöronların aktivitesinin senkronize olduğu ve bunun da birbirlerine dikkat ettiklerini gösterdiği bilinmektedir.

Araştırmacılar, insanlar ve köpekler arasındaki karşılıklı bakışmanın da benzer bir senkronizasyona neden olabileceğini söylüyor.

Advanced Science dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre, evcil hayvanlar ve insanların bağ kurdukça aralarındaki senkronizasyonun daha da güçlenebileceği ortaya koyuldu.

BEYİN SİNYALLERİ ANALİZ EDİLDİ

Çalışma, 10 beagle cinsi köpeği 5 gün boyunca tanımadıkları insanlarla eşleştirdi ve her ikisinden gelen EEG beyin sinyallerini analiz etti.

Bilim insanları, insan ile köpek ikilisinin 5 gün boyunca giderek birbirlerine daha fazla aşina olmasıyla aralarındaki senkronizasyonun gücü arttığını açıkladı.