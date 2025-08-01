Araştırma: Napolyon'un ordusunu aslında ne öldürdü?

Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’nden Nicolas Rascovan liderliğindeki bir ekip, Litvanya’nın Vilnius kentinde gömülü 13 askerin dişlerinden aldıkları örnekleri gelişmiş metagenomik analiz yöntemleriyle inceledi. Bu yöntem, örnekteki tüm mikrobiyal DNA'yı analiz ederek daha önce düşünülmeyen patojenleri de tespit edebiliyor.



Araştırmada tifüs ya da siper ateşine neden olan mikroplara rastlanmazken, paratifo ateşine yol açan Salmonella enterica ve vücut bitleriyle bulaşan, nükseden ateşe neden olan Borrelia recurrentis bakterileri tespit edildi.

"NÜKSEDEN ATEŞ ASKERLERİ ZAYIFLATTI"

Bilim insanları, bu iki hastalığın aşırı yorgunluk ve soğukla birleşerek askerlerin zayıf düşmesine ve ölümlerin artmasına yol açmış olabileceğini söylüyor. Özellikle nükseden ateş, doğrudan ölümcül olmasa da, hali hazırda bitkin olan askerleri ciddi biçimde zayıflatmış olabilir.



Öte yandan, çalışmayla ilgili yorum yapan Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Sally Wasef, bulunan mikrobiyal DNA miktarının oldukça düşük olduğunu ve sonuçların kesinlikten çok “ön bilgi” sunduğunu belirtiyor. Wasef’e göre daha fazla asker mezarı üzerinde çalışma yapılması gerekiyor.