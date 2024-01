Araştırma: Okuldaki her yıl ömür uzatıyor

Okul hayatı ömrü uzatıyor. Yapılan son araştırmada bu sonuca ulaşıldı.



Araştırma Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile merkezi Seattle'da bulunan Washington Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin verileri de incelemeye alındı.



"OKULDAKİ HER YIL ÖMÜR UZATIYOR"



Bu verilerin ışığında okulda ve üniversitede geçirilen her yılın ömrü uzattığı tespit edildi.



Tam zamanlı eğitimde geçirilen her yılın yetişkinlerde ölüm riskini yüzde 2 oranında azalttığı belirlendi.



Lancet Tıp Dergisinde sonuçları açıklanan araştırmaya göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamlamak sağlıklı beslenmeyle eş oranda ölüm riskini azaltıyor.



OKUMAMAK SİGARA İÇMEK GİBİ ZARAR VERİYOR



Eğitimli kişilerin eğitimli olmayanlara göre ölüm riski yüzde 34 oranında azalıyor.



Herhangi bir okul eğitimi almamanın ise 10 yıl boyunca günde 10 sigara içme veya 5 ila daha fazla alkollü içeçek tüketmek kadar sağlığa zararlı olduğu belirtiliyor.

Peki eğitim ömrün uzamasını nasıl sağlıyor? Uzmanlar eğitimli kişilerin daha iyi sosyal ilişkiler kurabildiklerine, bilgileri analiz ederek daha doğru kararlar alabildiklerine dikkat çekiyor



Eğitimli kişilerin daha fazla gelir elde ederek, yaşam standartlarını da yükselttikleri belirtiliyor. Bu kişiler eğitimsiz kişilere göre daha iyi koşullarda barınıyor ve daha iyi besleniyor. Bu durum ömürlerinin uzamasını sağlıyor.