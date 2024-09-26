Araştırma: Sabah güneşi uyku kalitesini artırabilir

Sabahları güneş ışığına maruz kalmanın gecenin ilerleyen saatlerinde uyku kalitesini artırabileceği ortaya koyuldu.



Journal of Health Psychology'de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, sabahları dışarıda vakit geçiren kişiler daha çabuk uykuya daldıklarını, daha uzun süre uyuduklarını ve gece boyunca daha az uyanma yaşadıklarını bildirdiler. Ayrıca Uyku verimliliklerinin de daha yüksek olduğu kaydedildi.

Uykunun sağlık için kritik olduğu ve obezite, diyabet, hipertansiyon ve depresyon gibi sonuçları etkilediği giderek daha fazla kabul görmektedir.

70 GÜNDE 103 KİŞİ TAKİP EDİLDİ

Araştırmacılar, sabah, gün ortası ve akşam güneş ışığına maruz kalmanın uyku kalitesiyle nasıl ilişkili olduğunu araştırdı

Çalışmada 70 günlük bir süre boyunca 103 yetişkin takip edildi.

Katılımcılar çevrimiçi bir havuzdan seçildi ve yaşları 18 ila 80 arasında değişiyordu.

Çalışmanın en önemli bulgusu, sabah güneş ışığına maruz kalmanın o gece daha iyi uyku kalitesini öngörmesiydi.

Bu bulgular, önceki gece uykularının kalitesi gibi diğer değişkenler kontrol edildiğinde bile geçerliliğini korudu.



ÖNEMLİ OLAN SABAH VAKTİNDEKİ GÜNEŞ IŞIĞI

İlginç bir şekilde, katılımcıların her gün güneş ışığında geçirdikleri toplam sürenin uyku kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

Bu durum, daha iyi bir uykunun teşvik edilmesinde kritik bir rol oynayan şeyin toplam süre değil, güneş ışığına maruz kalma zamanlaması olduğunu gösteriyor.

Özellikle sabah güneş ışığı, vücudun uyku-uyanıklık döngülerini düzenleyen sirkadiyen ritimlerin senkronize edilmesine yardımcı olarak uyku kalitesini artırabilir.

GÜN ORTASI VEYA AKŞAM GÜNEŞİYLE İLİŞKİLİ DEĞİL

Gün ortası veya akşam güneş ışığına maruz kalma ile uyku kalitesi arasında ise tutarlı bir ilişki bulunmamıştır.