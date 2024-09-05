Arianespace gözlem uydusunu başarıyla yörüngeye fırlattı

Arianespace son Vega roketini fırlatarak Sentinel-2C uydusunu Avrupa Birliği'nin Dünya'nın çevresini gözlemlemeye yönelik Copernicus programı kapsamında yörüngeye yerleştirdi.



Yayınlanan görüntülere göre, daha büyük araçların aksine yan tarafına bağlanmış iticilere sahip olmayan ince tek gövdeli roket, 4 Eylül'de Fransız Guyanası'ndaki fırlatma üssünden fırlatıldı.

12 YILLIK GÖREVİ SONA ERDİ

Fırlatma, İtalyan Avio tarafından tasarlanan küçük fırlatma aracının 12 yıllık kariyerini sona erdirdi.

Airbus Defence & Space tarafından inşa edilen Sentinel-2C, Copernicus programı kapsamında faaliyet gösteren bir çift uydunun parçası olan Sentinel-2A'nın yerini alacak.

ACİL DURUMLARI İNCELEMEK İÇİN KULLANILACAK

Avrupa Komisyonu Copernicus birimi başkanı Mauro Facchini fırlatmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Sentinel-2C'nin ormansızlaşma, kentsel gelişim ve orman yangınları, seller veya volkanik patlamalar gibi acil durumları incelemek için kullanılacağını söyledi.

Projede AB'ye ortak olan Avrupa Uzay Ajansı, Copernicus'un dünyanın en büyük çevresel izleme uydusu olduğunu söyledi.

Programın altı Sentinel uydu ailesi birlikte, karbondioksitten dalga yüksekliğine veya kara ve okyanusların sıcaklıklarına kadar gezegenin hayati verilerini okumayı amaçlıyor.

2022'de Copernicus Sentinel-2 uydu görüntüleri İtalya'nın Po Vadisi'ndeki ciddi kuraklık hasarını ortaya çıkarmıştı.