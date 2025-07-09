Arızalı gemide yeni yaşam formu keşfedildi: Oksijensiz hayatta kalıyor

ABD’nin Büyük Göller bölgesinde bakıma alınan gemide bir salyayı andıran gizemli bir yapışkan madde göze çarptı. Yapılan araştırmalar bu maddenin daha önceden bilinmeyen, tamamen yeni bir yaşam formu olduğunu ortaya koydu.

Blue Heron adlı akademik araştırma gemisi eylül ayında pervanelerinden gelen gürültü nedeniyle Great Lakes Shipyard tersanesine götürülmüş ve burada bakıma alınmıştı.

Söz konusu organizma geminin dümen milinden sızarken keşfefilmişti.

ÜNİVERSİTEDEN YARDIM İSTEDİ

Büyük Göller Gözlemevi'nin Denizcilik Sorumlusu Doug Ricketts, Minnesota Duluth Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan bu sıvıyı incelemelerini istedi.

Ricketts ve araştırmacılar ilk başta pek ilginç bir şey bulmayı beklemiyordu ama büyük bir sürprizle karşılaştılar: Salya benzeri madde içinde, yarı sıcak ve oksijensiz ortamda yaşayan mikroorganizmalar vardı.



Biyolog ve baş araştırmacı Cody Sheik, üniversite yayınına yaptığı açıklamada, “En büyük sürpriz, gemi salgısının içinde canlı yaşam bulunmasıydı” dedi ve ekledi:

“Hiçbir şey bulamayacağımızı düşünüyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde DNA’ya rastladık."



DNA dizileme ve küresel veritabanlarıyla karşılaştırma sonucunda, araştırmacılar bu salgıda tamamen yeni bir tür keşfetti. Geçici olarak ‘ShipGoo001’ adı verilen bu tür, bilim dünyasında şimdiden merak uyandırdı.



Sheik, “Bilimi eğlenceli kılan da bu” diyerek ekledi:

“Şimdilik ona ‘gemi salgısı’ demek, işimize biraz neşe katıyor. Nereye baksak yeni bir şey bulabiliriz.”

GİZEMLİ YAŞAM FORMU

ShipGoo001 henüz pek çok bilinmeyeni barındırıyor. Bu mikroorganizmalar oksijen olmayan ortamlarda ve geminin yağlama sisteminde oluşan eşsiz ekolojik nişte gelişiyor. Ancak gemi, oksijenli sularda yol alıyordu ve 2021’de yapılan önceki bakımda böyle bir salgıya rastlanmamıştı.



Yeni keşfedilen bu yaşam formu, dünyadaki petrol kuyularında ve zift çukurlarında bulunan bazı mikroplara benzer özellikler taşıyor ve tek hücreli bir organizma olduğu düşünülüyor. Sheik, bu mikrobun dümen milindeki yağda uzun süre hareketsiz kaldığını, uygun koşullar oluşunca çoğalmaya başladığını tahmin ediyor. Ayrıca bu canlıların metal dümen milinde aşınmaya da yol açabileceği öne sürülüyor.



Araştırma ekibi, organizmanın metabolizmasını ve yaşam döngüsünü incelemeye devam edecek. Genomu kamuoyuyla paylaşılacak ve detaylı bulgular ilerleyen dönemde yayınlanacak.

