Artan sıcaklık ve nem corona virüsü yavaşlatacak mı? (Çinli bilim insanları açıkladı)

Çin’de yapılan bir araştırma ile hava sıcaklıklarının ve nemin artması ile corona virüs (COVID-19) vakalarındaki düşüş arasında bir bağ olup olmadığı mercek altına alındı.

ntv.com.tr 25.03.2020 - 08:05

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Salgının görüldüğü ilk ülke olan Çin’den son haftalarda iyi haberler geliyor. Bir dönem her gün açıklanan yeni vaka ve yüksek ölüm haberleri ile adını duyduğumuz ülke son dönemde salgını kontrol altına almışa benziyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalarda günlerde yaptığı “ salgının merkezi Avrupa’ya kaydı” açıklaması bu durumu destekler cinsten. Peki Çin’de yaşanan bu durumun artan hava sıcaklıkları ve nem ile bir bağlantısı olabilir mi?

Çin’deki Beihang ve Tsinghua üniversiteleri araştırmacıları, bu sorunun yanıtını bulmak için 21-23 Ocak tarihleri arasında en az 40 corona virüs vakası görülen 100 Çin şehrinde 24 Ocak’taki karantina önlemlerinden önceki tahmini bulaşma sayılarını, hava sıcaklığı ve nem oranlarını inceledi.

Çıkan sonuçlara göre, corona virüs taşıyan bir kişinin ortalama 2 ila 2.5 kişiye hastalığı bulaştırdığı ölçüldü. Ancak bilim insanlarına göre bu bulaşma değeri, hava sıcaklığı ve nem oranı arttıkça düştü.

Uzmanlar ayrıca hava sıcaklıklarının artması ile birlikte virüsün dış ortamda canlı kalma süresinin azaldığını belirtiyor

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