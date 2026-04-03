Artemis II'nin Ay yolculuğu başladı. Dünya'nın uzaydan çekilmiş yeni görüntüleri yayınlandı

ASTRONOTLARDAN İLK MESAJ

Kapsülden konuşan Kanadalı astronot Jeremy Hansen, ekibin durumunun iyi olduğunu belirterek “Ay’a doğru yol alırken kendimizi oldukça iyi hissediyoruz.” dedi. Hansen ayrıca görevin, insanlığın uzayda neler başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

NASA’ya göre Orion, görev sırasında Ay’ın ötesine geçerek insanlı uçuşlar için şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafelerden birine erişebilir. Bu mesafenin, 1970’teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru aşabileceği belirtiliyor.

ACİL DURUM SENARYOLARI HAZIR

Uzmanlar, kritik motor ateşlemesinin ardından bile görevin geri dönüş seçeneklerinin bulunduğunu ifade ediyor. İlk 36 saat içinde acil bir durumda uzay aracının hızla Dünya’ya döndürülebileceği, daha sonraki aşamalarda ise Ay çevresindeki rotanın tamamlanmasının daha güvenli bir seçenek olabileceği kaydedildi.

Görev ilerledikçe Dünya’nın küçülen görüntüsü ve Ay’ın giderek büyüyen silueti astronotlara eşsiz manzaralar sunacak. Görevin altıncı gününde ise mürettebatın, uzaydan tam Güneş tutulmasını gözlemlemesi bekleniyor.

AY'A DÖNÜŞÜN İLK ADIMI

Artemis II, NASA’nın insanları yeniden Ay yüzeyine indirmeyi hedefleyen programının kritik bir adımı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu görevin gelecekteki Ay inişlerinin önünü açacağını belirtiyor.