Artemis II'nin Ay yolculuğu başladı. Dünya'nın uzaydan çekilmiş yeni görüntüleri yayınlandı
03.04.2026 13:30
Son Güncelleme: 03.04.2026 18:39
Orion kapsülünden çekilmiş Dünya'nın yeni görüntüleri
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında Orion kapsülü, Dünya yörüngesinden ayrıldı ve Ay’ın uzak yüzüne doğru ilerlemeye başladı.
Artemis II görevindeki dört astronotu taşıyan Orion uzay aracı, “Ay transferi" olarak bilinen yaklaşık 6 dakikalık ana motor ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek Dünya yörüngesini terk etti. NASA yetkilileri, manevranın “kusursuz” şekilde tamamlandığını açıkladı.
Görev, 1972’den bu yana ilk kez insanları Dünya yörüngesinin ötesine taşıyor. Orion kapsülü, Ay’ın uzak yüzü etrafında dolanacak ve ardından Dünya’ya geri dönecek bir yörüngeye girdi.
NASA'nın yayınladığı ekran görüntüsünde, Artemis II mürettebatının dört üyesi görünüyor.
ASTRONOTLARDAN İLK MESAJ
Kapsülden konuşan Kanadalı astronot Jeremy Hansen, ekibin durumunun iyi olduğunu belirterek “Ay’a doğru yol alırken kendimizi oldukça iyi hissediyoruz.” dedi. Hansen ayrıca görevin, insanlığın uzayda neler başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
NASA’ya göre Orion, görev sırasında Ay’ın ötesine geçerek insanlı uçuşlar için şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafelerden birine erişebilir. Bu mesafenin, 1970’teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru aşabileceği belirtiliyor.
ACİL DURUM SENARYOLARI HAZIR
Uzmanlar, kritik motor ateşlemesinin ardından bile görevin geri dönüş seçeneklerinin bulunduğunu ifade ediyor. İlk 36 saat içinde acil bir durumda uzay aracının hızla Dünya’ya döndürülebileceği, daha sonraki aşamalarda ise Ay çevresindeki rotanın tamamlanmasının daha güvenli bir seçenek olabileceği kaydedildi.
Görev ilerledikçe Dünya’nın küçülen görüntüsü ve Ay’ın giderek büyüyen silueti astronotlara eşsiz manzaralar sunacak. Görevin altıncı gününde ise mürettebatın, uzaydan tam Güneş tutulmasını gözlemlemesi bekleniyor.
AY'A DÖNÜŞÜN İLK ADIMI
Artemis II, NASA’nın insanları yeniden Ay yüzeyine indirmeyi hedefleyen programının kritik bir adımı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu görevin gelecekteki Ay inişlerinin önünü açacağını belirtiyor.
Orion kapsülünün camından Dünya'nın görüntüsü
UZAYDAN ÇEKİLMİŞ YENİ DÜNYA GÖRÜNTÜLERİ
NASA, Artemis II görevi kapsamında Ay'a doğru yol alırken çekilen Dünya görüntülerini yayınladı.
Söz konusu görüntülerin Komutan Reid Wiseman tarafından yakalandığı belirtildi.
Görüntülerden ilkinde kapsülün camlarından Dünya'nın görüntüsüne yer verilirken ikincisinde Dünya'nın tam küre hali yansıyor.