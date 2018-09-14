Meteorolog Erika Navarro bu uygulamayı kullanarak, bir stüdyoda değil, sanki bir sokağın ortasında görülüyor. Ardından yaklaşık 45 saniye sürecek uygulama devreye giriyor.



Kasırganın getireceği yağışlarla ortaya çıkacak su seviyeleri, en kötü senaryo ihtimaline kadar tek tek gösteriliyor.

O AN YAŞANIYORMUŞ GİBİ ANLATTI



Bu üç boyutlu görsel uygulama, gerçeklik duygumuzu güçlendiriyor ve stüdyoyu kuşatan sel basını adeta o an yaşanıyormuşçasına canlandırılıyor.



3, 6 ve 9 metrelik su seviyesi ihtimallerinin neye benzediği tam olarak ortaya çıkıyor.



Eat your heart out, CNN! pic.twitter.com/IN8MoN1NCf — lil zyrtec (@dorseyshaw) 13 Eylül 2018

Hayal gücünün boşluklarını dolduran bu animasyon, aslında 1 yıllık bir yazılım çalışması ve özel stüdyo tasarımının ürünü. Hava durumu kanalı Atlanta'daki yeni merkezinde özel olarak kurduğu arttırılmış gerçeklik stüdyosunda artık buna benzer canlandırmaları yapabilecek.

SADECE YAZILIMIN MALİYETİ 5 MİLYON DOLAR

Ulusal kasırga merkezinden gelen verilerin arttırılmış gerçeklik uygulamalarına dönüştürülmesi, televizyon kanalının önceliği. Bu görsel uygulamaları üretmek için sadece yazılımın 5 milyon dolar civarında maliyeti bulunduğu belirtiliyor.