Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society’nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu HADO Türkiye’de hayranları ile buluştu.



İsfanbul Tema Park, Japon Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu HADO’ya ev sahipliği yaptı. 22-29 Ekim 2019 tarihleri arasında İsfanbul Tema Park’a giriş bileti alan misafirler, HADO’yu ücretsiz olarak tecrübe etti.



HADO’nun ilk gün açılış etkinliğine Avrupa ve Japonya’dan temsilciler; HADO Türkiye yetkilisi Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park’ın Yönetici Direktörü Tankut Tonger katıldı.

Tankut Tonger; ‘’Biz Eğlencenin Başkenti sloganıyla yediden yetmişe herkese eğlence hizmeti vermekten çok mutluyuz. Yenilikçi ve dünya standartlarındaki tüm eğlence kanallarına bu kapsamda destek veriyoruz ve karşılığını görüyoruz. Son yıllarda farklı içerikteki E-spor oyunları çok dikkat çekiyor. Biz de İsfanbul Tema Park olarak dünyayı kısa sürede etkisi altına alan sanal oyun sporu Hado’yu Türkiye’de bir eğlence merkezi olarak ilk defa İsfanbul Tema Park’ta ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Katılım çok güzel, ilgi yoğun oldu. 29 Ekim’e kadar HADO’ya ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Sanal oyun sporlarını ve gelişimini destekliyoruz’’ dedi.



HADO’nun sanal oyunlardan farkı halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak ele alınıyor olması.



Son üç yılda dünyada şampiyonaları düzenlenen, 29 Ekim’e kadar devam edecek ‘’Hado’’ etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için isfanbul.com ve hadoturkiye.com adresi ziyaret edilebilir.

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