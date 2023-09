Arzum, IFA Berlin 2023’te tanıttığı ürünlerle Avrupa’daki ayak izini büyütecek

Global marka olma hedefleri doğrultusunda yerli ve uluslararası birçok fuara katılan Arzum, beşinci kez uluslararası tüketici elektroniği ve teknoloji endüstrisinin önde gelen ticaret fuarı IFA Berlin 2023’teki yerini aldı.

Arzum, 1-5 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın en kapsamlı teknoloji gösterisi olan ve son teknolojik ürün ve gelişmelerin tanıtıldığı fuarda kişisel bakım, gıda ve sıcak içecek hazırlama başta olmak üzere yakın gelecekte Türkiye ve global pazarda satışa sunacağı birçok kategorideki 16 yeni ürününü ilk kez sergiledi.

Hem Türk kahvesi makinesi hem süt köpürtücü olarak kullanılan cezve ve moka potun tek bir üründe buluştuğu Arzum OKKA ailesinin yeni ürünü OKKA Rich Moka Pot, standın ilgi odağı oldu. Arzum’un saç bakım kategorisi Revolution serisi ürünlerinden Arzum Hot Air Styler, Hot Brush ve Hair Curler, gıda kategorisinden Shake’N Take Neo ve Shake’N Take Dream gibi birçok yeni ürün fuar ziyaretçileri tarafından yoğun beğeni ile karşılaştı. Arzum ürünleri kullanılarak hazırlanan ikramlarla tadım ve deneyim alanına dönüşen Arzum standında ayrıca Airtasty Sıcak Hava Fritözü’nün yanı sıra OKKA Rich Spin Pro gibi birçok ürün tanıtıldı.



“IFA, Arzum’un global marka olma hedefiyle örtüşen bir fuar”



Fuar katılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “IFA, Arzum’un global marka olma hedefiyle örtüşen ve Arzum’u bu hedefe her yıl daha da yaklaştıran bir fuar. Bu anlayışla da fuara beşinci kez, daha geniş ürün gamı ve çeşitli deneyim alanlarıyla katılıyoruz. Dünya çapında birçok üretici, tedarikçi, perakendeci ve teknoloji meraklısının bir araya geldiği fuar, yeni iş birliği fırsatları açısından son derece değerli. Bizim için fuarın bir diğer önemi de Arzum olarak, inovasyon, ürün çeşitliliği ve kullanıcı deneyiminde geldiğimiz noktayı sektöre, kullanıcılarımıza ve dünyaya göstermek. Yine son kullanıcıya ulaşma ve ürünlerimizi ilk kez görücüye çıkararak beğenilerine sunmamız açısından oldukça heyecan verici bir şov alanı. 55 yılı aşkın köklü geçmişimize dayalı tecrübemizi, inovasyona olan inancımızı, ürün çeşitliliğimizi ve sektörde birçok konudaki öncü duruşumuzu global arenada da sergileyebiliyoruz. IFA’nın bizim için ayrıca Avrupa ve yakın coğrafyalardaki pazarlar için de oldukça kritik bir yeri var. IFA’da tanıttığımız yeni ürünlerimizin, gerçekleştirdiğimiz iş birliği görüşmelerimizin olumlu sonuçlarının yakın gelecekte başta Avrupa olmak üzere birçok yakın coğrafyadaki satışlarımıza fazlasıyla yansıyacağına inanıyoruz. IFA’nın, uluslararası pazardaki mevcut konumumuzu daha da güçlendireceğini ve yeni pazarların kapılarını açacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.