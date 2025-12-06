ASELSAN GÖKSUR’u başarıyla test etti

Türkiye'nin denizlerdeki savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren ASELSAN, GÖKSUR yakın hava savunma sistemi için yeni test görüntüleri paylaştı.



ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan test görüntülerinde GÖKSUR, su üstü platformlarına yönelik taarruz senaryosu kapsamında satha yakın yüksek hızlı bir hedefi direkt vuruşla imha etti.

GÖKSUR, özellikle deniz yüzeyine çok yakın seyreden gemisavar ve seyir füzeleri gibi zorlu tehditlere karşı etkinlik sağlamak üzere tasarlandı. Bu tür hedeflerin ani manevraları ve düşük radar izleri nedeniyle oluşturduğu risklere karşı sistem, yapay zeka destekli İleri Atış Kontrol Sistemi ile donatıldı.

Modüler tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki fırkateyn, korvet ve diğer platformlara kolay entegrasyon sağlayabilen sistem, hem bağımsız bir çözüm olarak hem de platformun savaş yönetim sistemiyle entegre biçimde çalışabiliyor. ASELSAN, GÖKSUR'un dikey atış versiyonunun da başarıyla test edildiğini belirtti.