ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı

Ülkeye katkı sağlayacak yetişmiş insan kaynağının yeniden kazanılması için bir süredir çalışmalar yapan, belirli ülkelere yoğunlaşan ASELSAN, başvurular için oluşturulan internet sitesiyle çalışmaların kapsamını genişletti.



Şirket, ASELSAN'dan yurt dışına giden ya da şirketin ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunabilecek faaliyetler yürüten kişilerin ülkeye dönüşü amacıyla geçen yılın ikinci yarısında "Back to Turkey" projesini hayata geçirdi.



Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde hedef kitlenin yoğunlaştığı Hollanda, Almanya gibi ülkelerde çeşitli çalışmalar yapıldı ve Türklerle bir araya gelindi. Bunun yanında İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika'da savunma sanayisinde kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen yeteneklerle buluşuldu.



Bu çalışmaların sonunda geri dönüş kararı veren yaklaşık 25 kişi ASELSAN bünyesine çalışmalarına başladı.



ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, yaptığı açıklamada, Back to Turkey çalışması kapsamında hem şirket hem de Türkiye için oldukça faydalı sonuçlar aldıklarını, faaliyetlerini aynı istek ve kararlılıkla 2020'de sürdüreceklerini söyledi.



Türkiye'den yurt dışına giden ya da çalışmalarını yurt dışında sürdüren kişileri kazanmaktan memnun olduklarını dile getiren Karataş, Türkiye'ye dönüş sayılarının artarak süreceğine inandığını ifade etti.



Back to Turkey çalışmasında başlangıçta belli ülkelere yoğunlaştıklarını ve bu ilgiyi sürdüreceklerini vurgulayan Karataş, şöyle konuştu:



"Bunun yanında tüm dünyaya ulaşmak, yetenekleri ASELSAN ve Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Belki her ülkeye gitmemiz mümkün olamayacak ama herkesin bize ulaşabileceği ve kendileriyle yakından ilgilenilecek bir organizasyonu hayata geçirdik. Bu amaçla dünyanın her yerinden bize 'backtoturkey.aselsan.com.tr' adresinden ulaşılabilecek. Başvuruları değerlendirecek ekibimiz, kendileriyle temas kurarak süreci birlikte yürütecek. Yurt dışı ziyaretlerde kurulan ve kurulacak bağlarla da hem projeyi hem de geri dönüş süreçlerini destekleyeceğiz."



İnternet sitesinin projeyi daha geniş kitlelere ulaştıracağını dile getiren Karataş, web sayfasının çok yakın zamanda birçok farklı özellik eklenerek geliştirileceğini, projedeki gelişmeleri buradan paylaşacaklarını bildirdi.



Karataş, tüm ASELSAN ailesinin de yurt dışında bağlantıda olduğu yeteneklerin aileye kazandırılması konusunda kendilerine destek vereceklerini kaydetti.