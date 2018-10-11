Matematikçi Ted Hill'in 'Deneyim Penceresi' adını verdiği, bir süre yalnız kalınan ve farklı seçeneklerin değerlendirildiği bir sürecin ardından genelde gerçek aşkların bulunduğunu belirtti.
Hill, 18’den 26 yaşına gelene kadar bir kişiye bağlanmamanın doğru olduğunu tavsiye ediyor.
Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, ‘optimum durma’ olarak adlandırılan kuralın ev satın alırken de uygulanabileceğine yer veriliyor. Buna göre ev satın almadan önce yüzde 37 oranında farklı seçenekteki evleri gezmek ve daha sonra ev satın almak en doğrusu.
Aşkın matematiksel formülü
ntv.com.trTeknoloji
ABD'nin California Üniversitesi’nden matematikçi Ted Hill matematik formülü ile doğru aşkın bulunabileceğini iddia etti. Flört etmek için ayırdığınız zamanın yüzde 37’sini birine bağlanmadan ve tamamen bağımsız bir şekilde geçirdiğiniz zaman gerçek aşkı bulma olasılığınız artıyor.
Matematikçi Ted Hill'in 'Deneyim Penceresi' adını verdiği, bir süre yalnız kalınan ve farklı seçeneklerin değerlendirildiği bir sürecin ardından genelde gerçek aşkların bulunduğunu belirtti.