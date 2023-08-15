Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi erkene alındı

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'in 12 Ekim olarak bilinen çıkış tarihinde bir değişiklik gerçekleştirdi. Peki Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi erkene alındı

Assassin's Creed serisinin bu yeni oyunu Bağdat'ta geçiyor ve Assassin's Creed Valhalla'da yer alan Basim Ibn Ishaq'ı canlandırıyor.

Valhalla veya Odyssey gibi daha fazla RPG mekaniğine sahip yerine önceki Assassin's Creed oyunlarının aksiyon-macera doğasına biraz daha yakın olması bekleniyor.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Assassin's Creed Mirage, orijinal çıkış tarihi olan 12 Ekim'den bir hafta önce, 5 Ekim'de piyasaya sürülecek.

O ay çıkacak diğer oyunlar arasında Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2 ve Super Mario Bros. Wonder yer alıyor.

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