Assassin's Creed'in remake versiyonları resmen yolda

Görünüşe göre oyuncular bazı eski, sevilen ortamları yeniden ziyaret edecekler.



Ubisoft CEO'su Yves Guillemot yayıncının önümüzdeki yıllara ilişkin planlarından bazılarını ve ne tür oyunların yolda olduğunu açıkladı.

Assassin's Creed serisi hakkında konuşan Guillemot, Assassin's Creed Shadows ve Codename Hexe gibi yeni oyunların yolda olduğunu, ancak bazı yeniden yapımların da (Remake) olacağını belirtti.



Guillemot "Oyuncular bazı yeniden yapımlar için heyecanlanabilir, bu da geçmişte yarattığımız bazı oyunları yeniden ziyaret etmemize ve onları modernize etmemize olanak tanıyacak; eski Assassin's Creed oyunlarımızdan bazılarında hala son derece zengin dünyalar var." ifadelerini kullandı.

HANGİ ASSASSİN'S CREED OYUNU YENİDEN YAPIMI YAPILACAK?



Guillemot tam olarak hangi Assassin's Creed oyunlarının yeniden yapılacağını teyit etmese de, en azından bir oyunun yeni nesil donanımlar için yeniden inşa edileğini belirtti.

Kotaku geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ubisoft'un Assassin's Creed 4: Black Flag'in yeniden yapımı üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Serinin altıncı ana oyunu olan Assassin's Creed 4: Black Flag ilk olarak 2013 yılında Xbox One ve PlayStation 4 için nesiller arası bir lansman oyunu olarak piyasaya sürülmüştü.

Baş karakter Edward Kenway'in yer aldığı Black Flag, 2014 yılı sonuna kadar 11 milyondan fazla kopya satılmıştır.