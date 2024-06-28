Asteroit Bennu'da şaşırtıcı fosfat bulgusu: Okyanus dünyasından gelmiş olabilir

OSIRIS-REx misyonu tarafından Eylül 2023'te geri gönderilen Bennu asteroidi örneğinin analizi şaşırtıcı bulgular ortaya çıkardı.

ŞAŞIRTICI FOSFAT BULGUSU

NASA, numunenin "uzay aracı tarafından Bennu'da toplanan uzaktan algılama verilerinde görülmeyen" magnezyum-sodyum fosfat içerdiğini söyledi.

Bu durum araştırma ekibi için sürpriz oldu çünkü Bennu'daki uzay aracı tarafından toplanan uzaktan algılama verilerinde bu madde görülmemişti.

Varlığı, asteroitin çoktan yok olmuş, küçük, ilkel bir okyanus dünyasından parçalanmış olabileceğine işaret ediyor.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ASTEROİT MATERYALİ

120 gram ağırlığındaki Bennu örneği şu anda Dünya üzerindeki en büyük değişmemiş asteroit materyali rezervuarıdır.

Geniş toplama ve analiz Bennu'nun jeolojik geçmişini ortaya koyuyor



Örnek, OSIRIS-REx'in Dokun ve Git Örnek Alma Mekanizması (TAGSAM) kullanılarak Bennu'nun kuzey yarımküresinde Nightingale olarak adlandırılan bir bölgeden toplandı.

Daha ileri analizler, regolit örneğinin hakim bileşeninin, başta serpantin ve simektit olmak üzere magnezyum içeren filosilikatlar olduğunu ortaya koydu.

Bu kaya türleri tipik olarak Dünya'daki okyanus ortası sırtlarında bulunur ve bu da ortaya çıktıkları sulu bir ortamı düşündürür.

Bu da Bennu'nun jeolojik geçmişine dair olası bilgiler sağlamaktadır.

BENNU'NUN YÜZEYİ ESKİ GÜNEŞ SİSTEMİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYOR



Suyun zaman içinde yol açtığı olası değişikliklere rağmen, Bennu'nun yüzeyi güneş sistemimizin ilk günlerinde mevcut olduğuna inanılan bazı eski özellikleri hala korumaktadır.

Asteroit karbon, nitrojen ve bazı organik bileşikler bakımından zengindir ve bunların hepsi Dünya'da bildiğimiz yaşam için gerekli bileşenlerdir.



NASA'nın açıklamasında "Bennu örneğinde tespit edilen magnezyum-sodyum fosfat, herhangi bir göktaşı örneğinde görülmemiş saflığı ve taneciklerinin büyüklüğü ile dikkat çekiyor." ifadeleri de yer aldı.

KEŞİF, BENNU'NUN JEOKİMYASAL SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SORULARI GÜNDEME GETİRİYOR



Bennu örneğinde magnezyum-sodyum fosfat bulunması, bu elementleri yoğunlaştıran jeokimyasal süreçlerle ilgili soruları gündeme getiriyor.

Makalenin yazarlarından ve NASA'da OSIRIS-REx proje bilimcisi olan Jason Dworkin, "OSIRIS-REx bize tam da umduğumuz şeyi verdi: eskiden ıslak olan bir dünyadan azot ve karbon bakımından zengin, büyük ve bozulmamış bir asteroit örneği." dedi.