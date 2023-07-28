Astronominin en büyük gizemine cevap bulundu iddiası: Güneş'in dışı yüzeyinden neden daha sıcak?

Güneş'in ultraviyole fotoğraflarına bakıldığnda etrafında parlak bir halkanın olduğu görülüyor. Bunun sebebi dış halkanın daha sıcak olması. Bu yüksek sıcaklık ısı kameralarında görüntünün daha parlak çıkmasına neden oluyor.

Ancak bu durum, alışagelinen fizik kurallarıyla çatışıyor. Güneş'in çekirdeğinin 15 milyon santigrat dereceye ulaştığı tahmin ediliyor. Güneş'in yüzeyi ise 6 bin santigrat derece civarında bir sıcaklığa sahip. Bu değişim oldukça normal çünkü yanma işlemlerinin gerçekleştiği çekirdekler yüzeyden her zaman çok daha fazla sıcak olur. Örneğin dünyanın yüzeyindeki ortalama sıcaklık 17.18 santigrat derece, Dünya'nın çekirdeğinde ise sıcaklık 5500 dereceye yakın.

SICAKLIK CORONADA DAHA FAZLA