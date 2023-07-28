Astronominin en büyük gizemine cevap bulundu iddiası: Güneş'in dışı yüzeyinden neden daha sıcak?

Güneş'in ultraviyole fotoğraflarına bakıldığnda etrafında parlak bir halkanın olduğu görülüyor. Bunun sebebi dış halkanın daha sıcak olması. Bu yüksek sıcaklık ısı kameralarında görüntünün daha parlak çıkmasına neden oluyor.
Ancak bu durum, alışagelinen fizik kurallarıyla çatışıyor. Güneş'in çekirdeğinin 15 milyon santigrat dereceye ulaştığı tahmin ediliyor. Güneş'in yüzeyi ise 6 bin santigrat derece civarında bir sıcaklığa sahip. Bu değişim oldukça normal çünkü yanma işlemlerinin gerçekleştiği çekirdekler yüzeyden her zaman çok daha fazla sıcak olur. Örneğin dünyanın yüzeyindeki ortalama sıcaklık 17.18 santigrat derece, Dünya'nın çekirdeğinde ise sıcaklık 5500 dereceye yakın.
SICAKLIK CORONADA DAHA FAZLA
Güneş'in en büyük gizemlerinden biri ise yüzeyinden sonra başlıyor. Dünya örneğinde atmosferin üst katmanlarına çıkıldıkça sıcaklığın azaldığı, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde de durumun aynı olduğu biliniyor. Güneş'in sıcaklığı iste dış çeperinde daha fazla. Yüzeyde 5500 derece olan sıcaklık corona olarak adlandırılan taç kısmında 1 milyon santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor.
Uzun yıllardır bu fenomeni anlamlandırmaya çalışan bilim insanları birçok fazla teoriye sahip. Son olarak Solar Orbiter'in topladığı verilere dayanan bir çalışmada manyetik dalga teorisinin bu fenomeni açıklayabileceği öne sürüldü.
CEVAP MANYETİK DALGALAR OLABİLİR
Bilim insanları Güneş'in yüzeyinde dönen küçük ölçekli ama çok hızlı hareket eden manyetik dalgalar keşfetti. Bu hızlı salınıma sahip dalgaların muazzam miktarda enerji ürettiği ve bunun da coronadaki yüksek sıcaklığı açıklayabileceği ifade edildi.
Manyetik dalga teorisi corona sıcaklığını açıklamak için kullanılan üç temel teoriden biriydi. Bu keşfi diğerlerinden ayıran yönü ise daha önce tespit edilen manyetik dalgalar ısı farkını açıklayabilecek kadar enerjiye sahip değildi. İlk defa aradaki bir milyon dereceye yakın farkı açıklayabilecek enerjiye sahip olan manyetik dalgaların keşfedildiği belirtiliyor.
Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından olan Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nde plazma fiziği profesörü Tom Van Doorsselaere, "Geçtiğimiz 80 yılda astrofizikçiler bu sorunu çözmeye çalıştılar ve şimdi koronanın manyetik dalgalar tarafından ısıtılabileceğine dair giderek daha fazla kanıt ortaya çıkıyor." dedi.
SOLAR ORBİTER
Şubat 2020'de fırlatılan Solar Orbiter, Güneş Sistemi'nin merkezindeki yıldızın en yakın görüntülerini alıyor. Dünya tabanlı teleskoplar daha güçlü olmasına rağmen spektrumun aşırı mor ötesi kısmı atmosfer tarafından filtrelendiği için bazı görüntüleri yakalayamıyor. Solar Orbiter, şu an Güneş'e Merkür'den daha yakın.
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