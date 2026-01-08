Astronot hastalandı, uzay görevi yarım kaldı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronotu etkileyen sağlık sorunu nedeniyle mürettebatın Dünya’ya planlanandan önce döndürülmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Ajans, istasyon dışında perşembe günü yapılması planlanan uzay yürüyüşünün bir astronotla ilgili “tıbbi endişe” gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu. Gizlilik nedeniyle astronotun kimliği ve rahatsızlığın ayrıntıları paylaşılmadı. Durumun ise “stabil” olduğu vurgulandı.

NASA yetkilileri, e-posta yoluyla yaptıkları güncellemede de mürettebat üyesinin durumunun stabil kaldığını belirtti. Ancak ajans, normal akışa dönüldüğünü söylemedi.

"24 SAAT İÇİNDE BİLGİLENDİRME YAPILACAK"

Açıklamada, “Görevlerimizi güvenle yürütmek en yüksek önceliğimizdir. Crew-11 görevinin planlanandan daha erken sonlandırılması ihtimali de dahil tüm seçenekleri aktif biçimde değerlendiriyoruz. NASA ve ortaklarının bu tür durumlar için eğitim aldığı ve güvenle uygulamaya hazır olduğu senaryolardır. Önümüzdeki 24 saat içinde ek bilgilendirme yapılacaktır.” denildi.

Crew-11 görevi, SpaceX’in ISS’e gerçekleştirdiği son görev. Ekipte NASA astronotları Zena Cardman ve Michael Fincke, Japon astronot Kimiya Yui ile Rus uzay ajansı Roscosmos’tan Oleg Platonov bulunuyor. Ertelenen uzay yürüyüşünün Cardman ve Fincke tarafından yapılması planlanıyordu.

Crew-11, 2 Ağustos 2025’te ISS’e ulaşmıştı ve altı aylık görevin son bölümüne girmişti.