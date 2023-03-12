Astronotlar Dünya'ya döndü: Uzay İstasyonu'nun 4 mürettebatını taşıyan kapsül iniş yaptı

ABD'li astronotlar Josh Cassada, Nicole Mann ile Japon Koichi Wakata ve Rus kozmonot Anna Kikina yaklaşık 10 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Dörtlü 5 Ekim'de Space X roketi ile dünyadan ayrılmıştı. Uçuşa komutanlık eden 45 yaşındaki Nicole Mann, uzaya çıkan ilk ABD yerlisi olarak tarihe geçti.

Anna Kikina da 20 yılın ardından, ABD'ye ait bir uzay aracıyla seyahat eden ilk Rus kozmonot oldu.

Uzay istasyonuna 3 Mart'ta giden 4 kişilik yeni ekibin görevi ise 6 ay sürecek.

