Astronotlara göre en iyi uzay filmi hangisi?

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu için oyunu Stanley Kubrick’in 1968 tarihli başyapıtı “2001: A Space Odyssey”den yana kullandı.

Yeni nesil Hopper sınıfı astronotlardan Pablo Alvarez Fernandez ve Raphae Liegeois ise gerçek bir görevi konu alan ve yüksek düzeyde gerçekçiliğiyle bilinen “Apollo 13” filmini seçti.

Alman astronot Alexander Gerst, yakın gelecek bilim kurgusunu sevdiği için “The Martian”ı tercih etti. İngiliz astronot Rosemary Coogan ise henüz vizyona girmemiş bir filmi seçerek kuralları biraz esnetti:

Andy Weir’ın çok sevdiği romanı Project Hail Mary’nin, Ryan Gosling ve Sandra Hüller’li film uyarlaması.

Astronotların seçimleri bir yana, IFLScience ekibi bu kez izleyicilere de sordu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı oylamada, birçok öneri geldi, Star Wars’tan Solaris’e, Wall-Eden Star Trek filmlerine kadar geniş bir yelpaze oluştu.

Oylamanın sonuçlarında ise 2. sırada 781 oyla “Interstellar”, 1. sırada ise 932 oyla James Cameron’ın 1986 klasiği “Aliens” yer aldı.