Astronotların Ay menüsü açıklandı: 43 fincan kahve, 58 tortilla ve 5 farklı acı sos içeriyor

Ay’a yapılacak yeni insanlı görev için geri sayım sürerken, ABD Uzay Ajansı NASA, Artemis II astronotlarının uzay yolculuğunda tüketeceği menüyü açıkladı. Yaklaşık 10 gün sürecek ve Ay’ın etrafında gerçekleştirilecek görevde, mürettebat klasik “uzay yiyecekleri” yerine oldukça çeşitli ve kişiselleştirilmiş bir menüye sahip olacak.

Toplam dört astronot -Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman ve Christina Koch- yaklaşık 1,1 milyon kilometrelik yolculuk boyunca kendi tercih ettikleri yemekleri tüketebilecek.

10’DAN FAZLA İÇECEK SEÇENEĞİ

Menüde 10’dan fazla içecek seçeneği var. Mango-şeftali smoothie, limonata, elma şırası ve sıcak çikolatanın yanı sıra görev boyunca içilebilmesi için 43 fincan kahve de hazırlandı.

Astronotların kahvaltı seçenekleri arasında ise sosis, yaban mersinli granola ve tropikal meyve salatası yer alıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde de sebzeli kiş, barbekü usulü dana brisket, acılı yeşil fasulye, brokoli gratin ve peynirli makarna gibi yemekler mevcut.

Ayrıca görev için toplam 58 tortilla da taşınacak. Yemeklerine ekstra lezzet katmak isteyen mürettebat için beş farklı acı sos seçeneği de menüye eklendi.

Tatlı seven astronotlar için de çeşitli atıştırmalıklar hazırlanmış durumda. Kurabiyeler, çikolata, kek ve puding gibi tatlılar görev sırasında tüketilebilecek. Astronotlar ayrıca akçaağaç şurubu, fıstık ezmesi, çikolata kreması, hardal, çilek reçeli ve bal gibi ek soslara da erişebilecek.

SAĞLIĞI VE PERFORMANSI DESTEKLEYECEK

NASA’ya göre Artemis II için hazırlanan yiyecekler, görev sırasında astronotların sağlığını ve performansını destekleyecek şekilde tasarlandı. Orion uzay aracında görev süresince yeniden ikmal, buzdolabı veya sonradan yiyecek ekleme imkânı olmadığı için tüm yemeklerin uzun süre dayanıklı, güvenli ve kolay hazırlanabilir olması gerekiyor.

Astronotlar görev öncesi testlerde tüm yemekleri tadıp değerlendirdi ve puanladı. Böylece uçuş sırasında hangi yemeklerin taşınacağına kendileri karar verdi. Her astronota günde iki aromalı içecek hakkı tanınırken, bunların arasında kahve de yer alabiliyor.

İKİNCİ KEZ ERTELENMİŞTİ



Öte yandan Artemis II görevi kısa süre önce ikinci kez ertelenmişti. Görevde kullanılacak Space Launch System (SLS) roketinde tespit edilen bazı teknik sorunlar nedeniyle fırlatma tarihi ileri alınırken, yeni denemenin en erken 6 Nisan’da yapılması planlanıyor.