Asus, geçtiğimiz aylarda Zenbook ailesinin yeni üyeleri ile birlikte ekran çerçevelerini ciddi oranda incelten nano-edge teknolojisini duyurmuş ve Zenbook ailesinin yeni üyelerinde yüzde 95 ekran-gövde oranları olduğu vurgusu yapılmıştı. Kendileri ile sürekli yarış içerisinde olduğunu belirten firma yetkilileri, yeni Zenbook S13 (UX392)’ ün ekran gövde oranının yüzde 97 yani sadece 2,5 milimetre çerçeve kalınlığına sahip olduğunun altını çizdi.</p>



“ZENBOOK S13 1.1 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA”



Yeni Zenbook S13’ün ekran-gövde oranın en çok dikkat çeken özelliği olduğunu belirten şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cihazın sadece 1.1kg ağırlığında ve 12.9 milimetre inceliğinde olduğuna vurgu yapıldı.



Yeni ve etkili soğutma çözümlerinin de bu cihazda sunulduğunun öne çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Bunlardan en önemlisi olarak ergo-lift tasarım öne çıkıyor. Normal kullanımda yazma rahatlığı için 135 derecelik bir açıyla klavyeyi kaldırarak bilgisayarı daha rahat bir yazma pozisyonuna getirdiği ve bu tasarımın altta oluşturduğu hava boşluğu ile aynı zamanda soğutmayı destekliyor. Bu durum cihazın ses performansına da katkı sağlıyor” denildi.



“GERÇEĞE EN YAKIN DENEYİM SUNULUYOR”



Yetkililer, bu seride ekran kalitesi açısından son kullanıcıya gerçeğe en yakın deneyimi sunduğunun altını çizdi. Açıklamada ekran ile ilgili verilen detaylı bilgiler şu şekilde ifade edildi:



“ Zenbook S13’ün FHD yansımayan ve geniş görüş açısına sahip bir ekran sunduğu ve aynı zamanda bu ekranın 400nits ve NTSC: yüzde 72 gibi değerlere sahip olduğu yönünde. Bu sayede renkleri en doğru şekilde yansıtmasına olanak sağlayıp görüntünün kalitesini oldukça yukarıya çekiyor.”



“ŞİFRE GİRMEDEN, PARMAK İZİ İLE AÇILABİLİYOR”



Şirket yetkilileri, diğer bir artı teknoloji olanağı sunduğunu belirttiği yeni Zenbook S13’ün Windows Hello özelliği sayesinde son kullanıcının klavyede şifre yazmasına gerek kalmadan tek bir dokunuş ile parmak izi okutabildiğini ve bu sayede bilgisayarı açmak için en güvenli ve kolay çözümü sunduğunu belirtti.



Açıklamanın devamında, bağlantı noktası ile ilgili 1 adet USB 3.1 Gen 2 Type- A, 2 adet USB 3.1 Gen 2 Type-C ve 1 adet de MicroSD kart okuyucusu bulunan bu cihazın son kullanıcı için son derece yeterli bir mobilite imkanı sunduğu ve her yerde tüm bağlantılara kolayca erişme imkanının olduğu söylendi.



“YARIM SAATTE YÜZDE 60 ŞARJ DOLDURABİLİYOR”



Yarım saat içerisinde yüzde 60 şarj doldurabildiği iddia edilen yeni Zenbook S13’ün, tasarım tarafında da kullanıcı dostu olduğu ifade edildi.



UX392 cihazının bir bilgisayarda yer alabilecek en güçlü ve en güncel işlemcilerden biri olan Intel i7 8. Nesil işlemci ile geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, 8 çekirdekli bu işlemcinin 4.6 GHz gibi hızlara ulaşabildiği söylenirken bunun yanında 16GB bellek kapasitesi ve 1 TB M.2 PCIE SSD kapasitesi diğer detaylar arasında yer aldı. Son olarak NVIDIA harici ekran kartı MX150 bulunan cihazın video editleme ve oyun oynama gibi ağır işlemlerde son kullanıcı için çözüm olabileceği aktarıldı.



Cihaz ile ilgili yetkililerin iddiası, uzun pil ömrü, güçlü donanımı ve taşınabilir tasarımı ile son kullanıcının en iyi yol arkadaşı olabileceği yönünde.



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