ASUS, yeni AIoT iş birimi ile Google Coral arasındaki iş birliğini duyurdu. İki ekibin ortak ilk çalışmaları tüketicilerin ve kurumların ihtiyaçlarına göre geliştirilen, cihaz üzeri yapay zeka çözümlerine odaklanacak.



Coral platformu, kendi yapay zekasına sahip cihazlar geliştirmekte kullanılan donanım bileşenleri, yazılım araçları ve içeriklerden meydana geliyor. Coral, cihaz üzeri yapay zeka uygulama fikirlerini prototip aşamasından üretim sürecine taşımayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

İlk Coral ürünleri, Google’ın Edge TPU’su üzerine kuruldu. Uygulamalara özel küçük bir entegre devre (ASIC) olan Edge TPU, düşük güç tüketen cihazlara yüksek performanslı makine öğrenimi arayüzü sunuyor.

ASUS; Edge TPU’lu Coral SOM’un gücünden yararlanarak iki yeni ürün geliştirdi. Tinker Edge T ve CR1S-CM-A endüstriyel SBC adlı bu ürünler Computex 2019’da gözler önüne serildi. Tasarımcılar ve öğrenciler için üretilen bir geliştirme kiti olan Tinker Edge T, akıllı ev cihazları, kameralar, oyun emulatörleri ve medya sunucuları gibi yapay zeka tabanlı projeler yapılmasını sağlıyor.

Edge TPU’lu Coral SOM üzerine kurulu bütünleşik biçimli bir kart olan CR1S-CM-A endüstriyel SBC, yapay zeka destekli iş zekası, bilgi noktaları, bilgilendirme ekranları ve güvenlik çözümleri gibi dikey alanlarda kullanım için tasarlandı.



ASUS ve Google, Coral’ı 2019’un ilerleyen dönemlerinde daha fazla ASUS ürününe entegre etmek için çalışıyor



TİNKER EDGE T



Tasarımcılar ve öğrenciler için Coral platformu üzerine üretilen bir geliştirme kiti olan Tinker Edge T, akıllı ev cihazları, kameralar, oyun emulatörleri ve medya sunucuları gibi yapay zeka tabanlı projeler yapılmasını sağlıyor. Üründe stereoskopik uygulamalar geliştirmek için iki adet MIPI Camera Serial Interface 2 (MIPI CSI-2) bağlantısı, kullanışlı dış güç ve reset düğmeleri ile üç adet programlanabilir LED yer alıyor. Tercihe bağlı sunulan giriş çıkış genişletme modülü ve kablosu ise ekstra ses işlevleri ve üçüncü taraf cihazlarla bağlantı olanağı sunuyor.



CR1S-CM-A ENDÜSTRİYEL SBC



ASUS CR1S-CM-A endüstriyel SBC, dikey kullanım amacıyla Edge TPU’lu Coral SOM için üretilen, bütünleşik biçimli bir karttır. Yüksek performanslı ve düşük güç tüketen yapay zeka çözümleri geliştirmeye olanak veren ürün, iş zekası, bilgi noktaları, bilgilendirme ekranları, güvenlik ve daha birçok alanda kullanılabiliyor. Konsol ve bilgilendirme ekranlarına yönelik uygulamalar için çift ekran desteği sunan kartta, dahili bir M.2 genişleme yuvasının yanı sıra gerçek dünya vakalarını algılayıp bunlara tepki vermek amacıyla Ethernet üzerinden güç alan (PoE) IP kameralar ve birden çok izolasyonlu dijital giriş çıkış (DIO) noktası gibi cihazlar için güç kaynağı ekipmanlarına (PSE) sahip gigabit Ethernet bulunuyor.