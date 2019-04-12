ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk oyuncu PC kasası modeli olan ROG Strix Helios’u duyurdu. Orta boy ve üst düzey bir kasa olan Strix Helios, seçkin bir estetik görünüme, kapsamlı kablo yönetim sistemine ve su soğutma için yeterli alana sahip olmasıyla göze çarpıyor.

ROG bileşenleri için sıfırdan tasarlanan Strix Helios, ROG tutkunlarının alışveriş listesinde kesinlikle yer alacak. Yeni oyuncu kasası için belirli bölgelerde ön siparişler başladı. Ürün yakında tüm dünyada piyasaya çıkacak.

4 mm kalınlığında üç adet isli ve temperlenmiş cam panel, fırçalanmış ve işlenmiş alüminyum çerçeve ve ön panelde Aura Sync RGB aydınlatmayla donatıldı.

DİKKAT ÇEKİCİ SİSTEMLER İÇİN TASARLANDI



Strix Helios, dikkatleri üzerine çekecek bir oyun sistemi kurmak isteyenler için tasarlandı. İşlenmiş ve fırçalanmış alüminyumdan çerçeveye yerleştirilen 4 mm kalınlığında üç adet isli ve temperlenmiş cam panele sahip kasa, ön panelinde de etkileyici Aura RGB aydınlatmaya yer veriyor. Her biri ayrı olarak ayarlanabilen LED’ler milyonlarca farklı renkli çeşitli efektler sunabiliyor. Bunların tümü, geniş Aura Sync donanım ekoisistemiyle kolayca senkronize edilip, sisteminizin görünümünü güçlendiriyor.



ROG Strix Helios, standart yerleştirme şekline ek olarak, daha fazla güç isteyen oyuncuların iki adet GPU’yu dik olarak yerleştirilmesine olanak tanıyor. Özenle hazırladıkları sistemlerini LAN partilerinde veya oyun etkinliklerinde sergilemek isteyen oyuncular, 50 kg ağırlığa dayanabilen şık kumaş kollarla kasayı kolayca taşıyabiliyor.



ZAHMETSİZ KABLO YÖNETİMİ VE BAKIM



Strix Helios’un akıllıca tasarlanan esnek kapaklar ıve kapsamlı bir kablo yönetim sistemi, iç kısmın düzenli, temiz ve şık görünmesini sağlıyor. GPU desteklerine sahip çok fonksiyonlu, ayarlanabilir kapak kabloları gizliyor ve ekran kartlarının yerinde kalmasını sağlıyor. Ayrıca SSD veya ROG Aura Terminal, dışarıdan görünecek şekilde monte edilebiliyor. Kasada ayrıca iki parçalı bir PSU koruması bulunuyor. Bu korumanın ön tarafındaki kısım ROG Thor veya OLED ekranlı diğer güç kaynaklarına uyum sağlıyor. Arka kısımdaki yarı saydam kablo kılıfları istenmeyen görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor ve RGB cihazların parlamasını sağlıyor.



420 mm ön / 360 mm üst radyatörler, su soğutma pompası ve rezervuarı için yeterli alana sahip kasa, EATX biçimine kadar tüm anakartlara destek veriyor.

Strix Helios ile bir sistem kurmak ve bunun bakımını yapmak çok kolay. Kasanın arkasındaki serbest bırakma düğmeleri ile kullanıcılar panelleri çıkarıp iç kısma alet kullanmadan erişebiliyor.



Alttan menteşeli paneller, tamamen çıkarılana kadar belli bir açıda durabiliyor. Kasa ayrıca fan ve radyatör montaj askılarının yanı sıra üst, ön ve alt kısımda toz koruması için çıkarılabilir filtrelerle birlikte geliyor.



ÜSTÜN PERFORMANS VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



Yüksek performans için üretilen ve genişletme olanakları sunan Strix Helios, EATX biçimine kadar tüm anakartlara destek veriyor. Ayrıca kapsamlı su soğutma sistemleri için de yeterli alan sunuyor. 420 mm ön ve 360 mm üst radyatörlere destek veren kasada su soğutma pompası ve rezervuarı için de uygun alan ayrılmış.



Kasadaki gelişmiş giriş çıkış paneli ters olarak da kullanılabilen USB 3.1 Type C™ girişi, fan hızı ve RGB aydınlatma için özel kontroller de dahil olmak üzere birçok bağlantı seçeneğine ve hızlı kontrol olanağına sahip.