ASUS Vivobook Pro 15 ABD'de satışa sunuldu: İçerik üreticilere ve oyunculara özel bir seçenek

PERFORMANS ODAKLI DONANIM



Vivobook Pro 15, Intel Core Ultra 9 13900H işlemciden güç alıyor. 14 çekirdekli bu işlemci, 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeğiyle 5.4 GHz’e kadar turbo frekans sunuyor. Grafik tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı yer alıyor. Bu GPU, 6 GB GDDR6 VRAM ile desteklenmiş olup, hem video düzenleme hem de AAA oyunlar için yüksek performans sağlıyor.



Bellek ve depolama alanında ise 24 GB DDR5 RAM (4800 MHz hızında) ve 2 TB PCIe Gen4 SSD ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.



EKRAN ÖZELLİKLERİ



Cihaz, 3K (2880 x 1620 çözünürlük), 16:10 en-boy oranına sahip OLED NanoEdge ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı, 0.2 ms tepki süresi, ve %100 DCI-P3 renk gamı desteği, ekranı hem profesyonel işler hem de eğlence için ideal hale getiriyor. Ayrıca ekran, DisplayHDR True Black 500 sertifikası ve 500 nit parlaklık sunarak mükemmel bir görsel kalite sağlıyor.



İNOVATİF ÖZELLİKLER



ASUS, Vivobook Pro 15’e kullanıcı deneyimini zenginleştiren özellikler eklemeyi ihmal etmemiş. ASUS DialPad, Adobe Creative Suite gibi uygulamalara özel kısayollar sunularak, içerik üreticilerin iş akışlarını hızlandırmak amaçlanmış. Ayrıca cihaz, Windows 11 Copilot Key özelliği sayesinde daha fazla üretkenlik arayan kullanıcılar için etkili bir çözüm getiriyor.



ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarı, bağlantı seçeneklerinde ise Wi-Fi 6E desteği, düşük gecikme süreleri ve yüksek veri aktarım hızı sağlıyor. Cihazın üzerindeki Thunderbolt 4, HDMI 2.1, ve USB-A 3.2 Gen 2 portları geniş bağlantı olanakları sağlıyor.



TASARIM VE TAŞINABİLİRLİK



Vivobook Pro 15, yalnızca 1.8 kg ağırlığında ve 18.9 mm kalınlığında. Ayrıca arka aydınlatmalı klavye, geliştirilmiş bir dokunmatik yüzey ve 1080p çözünürlüklü bir web kamerasıyla geliyor. Güvenlik tarafında ise parmak izi okuyucu ve fiziksel web kamerası kapak mekanizması bulunuyor.



PİL VE FİYATLANDIRMA



70 Wh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, uzun süreli kullanım sunarken 150 W hızlı şarj adaptörüyle hızlı bir şekilde enerji depolayabiliyor. ABD^de 1500 dolardan satışa çıkan Vivobook Pro 15, fiyat-performans açısından rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.