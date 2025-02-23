ASUS'tan kokulu mouse geliyor

MD101, doldurulabilir ve yıkanabilir şişesi ile farklı kokuların kullanılabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, çalışma ortamlarına veya kişisel tercihlerine uygun aromalarla farelerini özelleştirebilecekler.



Çift Modlu Bağlantı ve Yüksek Hassasiyet



Fare, 2.4GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth teknolojisi ile çift modlu bağlantı sunuyor. Ayrıca 1200, 1600 ve 2400 DPI seviyelerinde ayarlanabilir hassasiyet ile yüksek performans sağlıyor.



Sessiz ve Dayanıklı Tasarım



10 milyon tıklama ömrüne sahip dayanıklı anahtarlarla donatılan Kokulu Fare, neredeyse sessiz tıklamalar sunacak. Estetik tasarımı ile dikkat çeken cihaz, iki düğme ve bir kaydırma tekerleğine sahip. Esansiyel yağlarla doldurulabilen şişenin olduğu küçük bölme ise cihazın alt tarafında olacak. Kokulu Mouse, Iridescent White ve Rose Clay adı verilen renk seçenekleriyle satışa sunulacak.



ASUS MD101 Kokulu Mouse Fiyatı ve Çıkış Tarihi



Şirketten cihazın ne zaman piyasaya çıkacağına ya da fiyatına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen ASUS’un getirdiği yenilikçi tasarım şimdiden teknoloji meraklılarının ilgisini cezbetmiş durumda.



MD101’in satışa çıkmasıyla birlikte ciddi bir başarı kazanması bekleniyor. Şirketin bu modeli önce Çin’de, sonrasında da global pazarda satışa çıkarması bekleniyor.



Kokulu Dizüstü Bilgisayar Satışta



Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi, geçtiğimiz yıl ısındıkça koku yayan dizüstü bilgisayarı Adol 14 Air Fragrance Edition’ı Çin’de satışa sunmuştu. Bu model, ekranın arkasına yerleştirilen özel bir bölüme farklı parfüm kartuşları yerleştirilerek bulunduğu ortama koku yayma özelliğine sahip. Cihaz ısındıkça, şişenin içindeki uçucu yağ buharlaşıyor ve esansı olan kokuyu bulunduğu odaya yayıyor.