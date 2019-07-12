ASUS Republic of Gamers markası yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Strix ailesinin yeni üyeleri Strix G modelini geçtiğimiz günlerde son kullanıcının beğenisine sunmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Strix bilgisayarlarının kasalarında önemli değişiklikler olduğu belirtilirken, Strix Scar 3 (G531/G731) serisi ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddialı çözümler sunulduğu aktarıldı.

Yeni Strix Scar 3 (G531/G731) modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için her zaman bir potansiyel sorun olarak görülen ısınma problemine karşı kendi etkili çözümlerini geliştirdiklerini açıklayan ROG yetkilileri, ekran ve kasa arasında gözle görülür bir hava kanalı alanına vurgu yaptıkları bu yeni Strix serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanında artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının eklendiği vurgulandı.

Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazın üst düzey performans gösterdiğini belirterek, son teknoloji ürünü ROG dizüstü bilgisayarlarların en iyi kullanıcı deneyimini sunduğunu ekledi.



Aynı zamanda ekran tarafında da geliştirdikleri üst seviye paneller ile 144Hz 3ms tepkime süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırarak müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkarttığını ifade ettiler.



KEY STONE İLE KİŞİSELLEŞTİRME DENEYİMİ



Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında, Strix ailesinin yeni üyesi Strix Scar 3 (G531/G731) ile kullanıcıların daha önce görmediği yeni bir teknoloji ile tanışacakları yönünde. ‘Key Stone’ olarak adlandırılan bu yeni teknoloji sayesinde kullanıcılara bilgisayarlarını kişiselleştirme imkânı ve kişisel verilerini korumak için çok yönlü yeni bir teknoloji sunduklarını vurgulayan ASUS, bu fiziksel NFC özellikli harici parçanın bilgisayarın kasa kenarında yer alan ince bir girişe manyetik olarak takılarak Strix Scar 3 (G531) ile tam uyumlu olarak çalıştığı belirtildi. Key Stone aktive edildiği anda bilgisayarın kullanıcının tanımladığı özel ayarlara getirerek farklı efektler ve oyuna özgü profillere göre değiştirebilmeyi sağlıyor. Ayrıca, bütün bunlara ek olarak gizli özel depolama için saklı Shadow Drive'a erişebilmeyi de sağlıyor.</p>



Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırıyor. Yapılan açıklamanın bu bölümünde Strix Scar’ın, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin koordine edilebileceği kaydedildi.



Cihazın yeni NVIDIA RTX teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 9.nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin en üst seviyesine ulaştığı aktarıldı, G531GW-ES010T model kodu ile ülkemizde satışa sunulan Strix Scar 3’ün soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olduğunun altı çizildi.

