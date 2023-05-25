Asya-Pasifik'te siber savaş: Çin, ABD'yi vurdu

Microsoft tarafından yayınlanan ve bilgisayar korsanlığını tespit eden bir blog gönderisine göre, operasyonun muhtemel amacı gelecekteki krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Asya bölgesi arasındaki kritik iletişim altyapısını bozmak



Microsoft, blog gönderisinde Çin merkezli devlet destekli aktörün tipik olarak casusluk ve bilgi toplamaya odaklandığını söyledi. Microsoft, "bu saldırıyı tespit etmek ve hafifletmek zor olabilir" dedi.



Microsoft'a göre "Volt Typhoon, 2021'in ortalarından beri aktif ve Guam'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerindeki kritik altyapı kuruluşlarını hedef aldı."



"Bu kampanyada, etkilenen kuruluşlar iletişim, imalat, hizmet, ulaşım, inşaat, denizcilik, hükümet, bilgi teknolojisi ve eğitim sektörlerini kapsıyor. Gözlemlenen davranış, tehdit aktörünün casusluk gerçekleştirmeyi ve herhangi bir amaçla tespit edilmeden erişimi sürdürmeyi planladığını göstermektedir" denildi