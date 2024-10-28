Asya ülkesinden Apple'a darbe: iPhone 16 yasaklandı

Endonezya, yatırım taahütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Apple'ın bazı ürünlerine yasak getirdi.



Apple'ın sonbaharda piyasaya sürülen ürünlerinin ülkede satışı ve kullanımı yasaklandı. iPhone 16 ve Watch Series 10 gibi yasak kapsamına dahil edildi.



Yasağın iPhone 16 modellerinin hem satışını hem de kullanılmasını kapsadığı belirtildi. Halihazırda satılan ve kullanılan iPhone 16 modelleri de devre dışı bırakılacak.



Cihazların IMEI numaralarının onaylanmayacağı bildirildi.



HAPİS CEZASI GELEBİLİR



Endonezya Sanayi ve Ticaret Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, "Ülkede çalışabilen bir iPhone 16 varsa bu yasa dışı olduğunu gösterir" açıklamasını yaptı.



Kartasasmita, cihazları kullanmanın ciddi hukuki yaptırımlar ve hatta hapis cezasına yol açabileceğini belirtti.



ENDONEZYA-APPLE ARASINDA YATIRIM GERGİNLİĞİ



Apple, Endonezya'nın altyapısına ve yerel kaynaklarına 109 milyon dolarlık yatırım taahhüt etmişti. Bu taahhüdün yaklaşık 95 milyon dolarlık dilimi uygulanmadı.



Sanayi Bakanlığı, iPhone 16'ya henüz izin vermediklerini çünkü Apple'ın yerine getirmesi gereken taahhütleri olduğunu açıkladı.



Yabancı şirketlerin Endonezya'da faaliyet gösterebilmeleri için yüzde 40 oranında yerel yatırım yapmaları gerekiyor.

350 MİLYON CEP TELEFONU KULLANILIYOR

1 trilyon dolarlık Endonezya'da 350 milyondan fazla aktif cep telefonu kullanılıyor. Ülkenin nüfusu ise 270 milyonun üzerinde.



Ülkede büyümeyi hedefleyen Apple, ilk 5 akıllı telefon markasının dışında yer alıyor.

