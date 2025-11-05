“Athena Projesi” sızıntısı: Musk’ın müttefiki Isaacman, NASA’ya neden geri geldi?

ABD Başkanı Donald Trump, aylar önce adaylığını geri çektiği milyarder girişimci Jared Isaacman’i yeniden NASA’nın başına aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, bugün Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, “Jared’ın uzaya olan tutkusu, astronotluk deneyimi ve keşfin sınırlarını zorlama kararlılığı, evrenin gizemlerini çözme isteği ve yeni uzay ekonomisini ilerletme vizyonu, onu NASA’yı cesur bir yeni çağa taşımak için ideal kişi yapıyor” ifadelerini kullandı.

KARAR, ESRARENGİZ PLANIN ARDINDAN GELDİ



Donald Trump’ın bu beklenmedik adımı kamuoyunu şaşırttı. Zira ABD Başkanı, önceki aylarda Elon Musk ile arasını bozmayı göze alarak Isaacman’in adaylığını geri çekmişti. Bunun ardından da Musk’la arasının kötü olduğu bilinen Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi NASA’nın başına geçirmişti.

ABD Başkanı’nın esrarengiz geri adımı, NASA’yla ilgili “Athena Projesi” adı verilen bir planın basına sızması ve Washington’da büyük yankı uyandırmasının hemen ardından geldi.

NASA’YI ÖZEL ŞİRKET GİBİ YÖNETME PLANI

Politico ve Ars Technica tarafından görülen 62 sayfalık “Project Athena” adlı belge, Isaacman tarafından hazırlanmıştı. Bu hafta iki basın kurumunun da yayınladığı plan, NASA’nın geleceğine dair radikal değişiklikler öngörüyor.

Belgede, NASA’nın özel sektörle ilişkilerini üç kat artırması, kurumun “bir şirket gibi yönetilmesi” ve “verimlilik için küçülmesi” öneriliyor.

Plan, kurum içinde büyük endişe yaratırken, bazı yorumcular Isaacman’in yeniden atanma ihtimalini zayıflatacağını düşünmüştü ama tam tersi oldu.

Ars Technica ise belgenin Trump yönetiminin “insanlı uzay keşfine yönelik önceliklerini” yansıttığını belirterek, planın Isaacman’i yeniden ön plana çıkaracağını yazmıştı.

NASA’DA YÖNETİM KRİZİ

Trump’ın yeniden seçilmesinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen kurumun kalıcı bir yöneticisi hâlâ yok. Bu durumun, Beyaz Saray ile Kongre arasında NASA’nın geleceği konusunda ciddi bir fikir ayrılığına neden olduğu düşünülüyordu.

Isaacman, Elon Musk tarafından desteklenmiş ve ilk adaylık sürecinde Kongre’nin önemli bir bölümünden onay almıştı. Ancak SpaceX ile yakın ilişkisi, çıkar çatışması endişeleri doğurmuştu.

Trump, mayıs ayında Musk ile yaşadığı sert bir anlaşmazlığın hemen ardından Isaacman’in adaylığını geri çekmişti.

Politico’ya göre Isaacman ekibi, ağustos ayında “Project Athena” belgesinin kısa versiyonunu geçici NASA yöneticisi Sean Duffy’ye iletti. Amacın Duffy’yi bilgilendirmek mi, yoksa Isaacman’in yeniden gündeme gelmesini sağlamak mı olduğu ise net değil.