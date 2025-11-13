Atmosfer katili: İlk kez Güneş dışında bir yıldızda patlama keşfedildi

UZAK BİR YILDIZDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Ancak böylesi bir fırtınayı Güneş dışındaki bir yıldızda gözlemlemek bugüne kadar son derece zordu. Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışma, uluslararası bir araştırma ekibinin bu engeli aştığını ortaya koydu.

Keşif, Avrupa’nın geniş radyo teleskop ağı LOFAR’dan elde edilen verilerle yapıldı. LOFAR, 2016’dan bu yana kara delikler gibi evrendeki en şiddetli olayları tespit etmek için kullanılıyor. Bu nedenle bilim insanları genellikle görüş alanına giren yıldızlarla ilgilenmiyordu.

EN AZ 10 BİN KAT DAHA ŞİDDETLİ

Ekip, bu dev kozmik olayları takip ederken arka plandaki yıldızlardan gelen sinyallerin de kaydedildiği bir veri işleme sistemi geliştirdi. 2022’de bu verileri incelemeye karar verdiklerinde 16 Mayıs 2016’da yalnızca bir dakika süren dev bir patlama tespit ettiler. Patlama, 133 ışık yılı uzaklıktaki StKM 1-1262 adlı bir kırmızı cüce yıldızdan geliyordu.

Bilim insanları bu olayı bir yıldız fırtınası olarak tanımladı. Bilim insanları, “Güneş dışındaki bir yıldızda bunu ilk kez tespit ediyoruz” dedi ve bu patlamanın bilinen Güneş fırtınalarından “en az 10 bin kat daha şiddetli” olduğunu vurguladı.

YAŞAM ARAYIŞINDA YENİ BİR BOYUT

Bu keşif, yaşam barındırma potansiyeli olan ötegezegenlerin aranışı açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Kütlesi Güneş’in yüzde 10 ila 50’si arasında değişen kırmızı cüceler, Dünya büyüklüğünde gezegenler barındırma ihtimali en yüksek yıldız türleri olarak biliniyor.

Paris Gözlemevi araştırma direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Philippe Zarka, “Bu ilk radyo tespiti, diğer yıldız sistemlerine uygulanan uzay havası araştırmaları için yeni bir dönemin kapısını açıyor” dedi.

Bu yeni alanın, yıldızların manyetik faaliyetlerinin çevrelerindeki gezegenlerin yaşanabilirliğini nasıl etkilediğine dair önemli bir perspektif sunduğunu belirtti.