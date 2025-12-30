Atom saatlerinin bulunduğu kentte elektrik kesildi, zaman saptı: ABD’den açıklama geldi

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), ABD’nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan bir elektrik kesintisinin ardından ülkedeki resmi zamanın yaklaşık 4,8 milisaniye sapma göstermesi üzerine kamuoyuna güvence verdi.

Kurum, “Zaman bozulmadı” açıklamasında bulundu.

2007’den bu yana ABD’nin resmi saati olan NIST UTC, Boulder’daki NIST laboratuvarında bulunan 16 atom saatinin ortalamasıyla belirleniyor. Bu saatler, sezyum-133 atomunun temel durumundaki iki hiper-ince seviye arasındaki geçişe karşılık gelen 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 titreşimin süresi esas alınarak ölçüm yapıyor.

NIST, basit bir aritmetik ortalama yerine, frekans kararlılığı en yüksek saatlere daha fazla ağırlık veren “ağırlıklı ortalama” yöntemi kullandığını belirtiyor.

JENERATÖR ARIZASI

NIST Zaman Gerçekleme ve Dağıtım Grubu Lideri Jeff Sherman, kesintinin ilk anlarında yedek jeneratörler sayesinde atomik zaman ölçeği ve dağıtım hizmetlerinin etkilenmediğini söyledi. Ancak daha sonra kritik jeneratörlerden birinin arızalandığına dair güçlü kanıtlar elde edildiğini ve bunun, Boulder İnternet Zaman Hizmeti’ne giden ana sinyal dağıtım zincirini etkilediğini açıkladı.

Sapmanın çok küçük olduğunu vurgulayan NIST yetkilileri, ABD’deki vatandaşların bunu fark etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. NIST sözcüsü Rebecca Jacobson, CBS News’e yaptığı açıklamada, “Zaman bozulmadı” dedi.

IFL Science’a açıklamada bulunan Sherman ise bağlamı şöyle özetledi:

“Birkaç mikrosaniyelik sapma, NIST zaman ölçeğinin normalde nanosaneye varan hassasiyetinin altında kalır. Bu düzeyde hassasiyet bilimsel çalışmalar, telekomünikasyon, kritik altyapı ve konumlama sistemleri için önemlidir. Ancak kamuya açık internet üzerinden zaman aktarımında genellikle 1 milisaniye mertebesinde belirsizlikler görülür.”

NIST, yüksek hassasiyetli zaman aktarımı için farklı hizmetler sunduğunu ve bazı doğrudan fiber-optik bağlantıların etkilendiğini, bu kullanıcılarla ayrıca iletişime geçileceğini bildirdi.

Jacobson, sapmayı somutlaştırarak “NIST UTC yaklaşık 4 mikrosaniye saptı. Karşılaştırmak gerekirse, göz kırpmak yaklaşık 350 bin mikrosaniye, parmak şıklatmak ise 150 bin mikrosaniye sürer” dedi.

Telekomünikasyon ve havacılık gibi alanlarda bu tür küçük sapmaların önemli olabileceğini belirten Jacobson, bu kullanıcıların önceden bilgilendirildiğini ve alternatif ağlara erişim sağlandığını ekledi.

SORUN GİDERİLDİ

Son durum hakkında konuşan Sherman, değerlendirme ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ancak Boulder İnternet Zaman Hizmeti’nin artık doğru zamanı sağladığından emin olduklarını belirtti.