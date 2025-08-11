Avladığı hayvanın eti mavi çıktı: "O eti yemeyin!"

ABD'nin San Francisco kentinin güneyinde yaban hayvanlarını avlayan bir avcı, bu yıl yakaladığı bazı yaban domuzlarını işlerken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Domuzların kas ve yağ dokuları parlak maviydi.

Yerel haber sitesi SFGate’in aktardığına göre, evcil domuz ile yaban domuzu melezi olan bu hayvanlar, diphacinone adlı bir fare zehrini yedikten sonra bu hale geldi.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), yaptığı incelemede bir domuzun midesinde bu derin mavi renkteki yemden izler buldu. CDFW, kemirgen zehirlerinin ayırt edilmesi için genellikle bu gibi belirgin renklere boyandığını belirtti.

YETKİLİLERDEN UYARI

KSBW, söz konusu zehirli yemlerin hem ilçede hem de yakınlardaki bir nehir çevresinde yaygın olarak kullanıldığını bildirdi. Monterey İlçe Parkları Müdürü Bryan Flores, bu mavi rengin avcılar için net bir uyarı sinyali olduğunu vurguladı:

“Eğer eti kestiğinizde dokusu mavi görünüyorsa, o eti yemeyin.”

Kaliforniya’da diphacinone kişisel kullanım için yasak, yalnızca ticari çiftlik işletmeleri gibi bazı özel durumlarda izin veriliyor. İnsanlarda kemirgen zehri kaynaklı zehirlenme vakaları nadir olsa da, gerçekleştiğinde ölüm oranı yüksek.

Uzmanlar ayrıca bu zehrin besin zincirinde yukarılara taşındığını ve daha büyük yırtıcıları tehdit ettiğini belirtiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde bu madde Kiawah Adası’ndaki vaşaklar, Güney Afrika’daki karakallar ve Asya’daki varan kertenkeleleri gibi türler için risk oluşturuyor.

PUMAYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kaliforniya’da sevilen ve takip edilen P-22 adlı bir puma, diphacinone zehirlenmesine bağlı sağlık sorunları nedeniyle uyutulmak zorunda kalmıştı.

Yaban hayatı vakıfları, yabani hayvanları tehdit eden bu tür kemirgen zehirlerine alternatif yöntemler bulunması için çağrıda bulunuyor.

Uzmanlara göre, bireysel önlemler arasında durgun suları ortadan kaldırmak, baykuş yuvaları yerleştirmek ve kemirgenlere dayanıklı çöp kutuları kullanmak yer alıyor.

Endüstriyel faaliyetlerde ise çevre dostu yöntemler öneriliyor.