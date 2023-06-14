Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkarmaya hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasanın içeriğini belirledi.



Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa'da yapay zekaya yönelik ilk kuralları içeren yasa taslağı görüşüldü.



AP milletvekilleri, yapay zeka yasası konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelerde AP'nin pozisyonunu belirleyen belgeyi 499 "Evet", 28 "Hayır" oyuyla kabul etti.



Buna göre, yapay zeka sistemlerinin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli, şeffaf ve çevre dostu olması gerekecek.



Yapay zekaya risk temelli yaklaşım uygulanacak. Yapay zekanın oluşturabileceği risk düzeyine bağlı biçimde kurallar ise katılaşacak.



İnsanların güvenliği açısından "kabul edilemez" düzeyde risk içeren yapay zeka sistemleri yasaklanacak. Bu kapsama, insanları sosyal davranışlarına veya kişisel özelliklerine göre sınıflandıran yapay zeka sistemleri de dahil olacak.

YÜZ TANIMA VERİ TABANLARI YASAKLANACAK



Halka açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı da yasak kapsamına girecek.



Cinsiyet, ırk, etnik köken, vatandaşlık durumu, din, siyasi yönelim gibi çeşitli hassas özellikleri kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri, profil çıkarma, konum veya geçmişteki suç davranışına dayalı polis sistemleri, kolluk kuvvetleri, sınır idareleri, iş yerleri ve eğitim kurumlarında duygu tanımlama sistemleri, yüz tanıma veri tabanları oluşturmak için internet veya kapalı devre kamera sistemlerinden veri tabanı kurulması yasak olacak.



Yüksek risk yapay zeka sınıflandırması; insanların sağlığına, güvenliğine, temel haklarına veya çevreye verilen zararı içerecek biçimde genişletilecek.



Siyasi kampanyalarda seçmenleri etkilemek için yapay zeka sistemleri kullanımı yüksek risk kategorisine dahil olacak. Toplam kullanıcısı 45 milyonun üzerindeki büyük sosyal medya platformlarının kullandıkları sistemler de yüksek risk listesine girecek ve bu sistemler sıkı kurallara tabi olacak.

